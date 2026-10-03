Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que se hizo famoso con Draco Malfoy El actor británico mantuvo su carrera activa y siguió sumando nuevas experiencias con el paso de los años. Agregar C5N en









Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que interpretó a Draco Malfoy en Harry Potter. IMDb

Tom Felton quedó marcado por su papel de Draco Malfoy en Harry Potter.

Tras el final de la saga, continuó su carrera con nuevos proyectos.

El actor también exploró otros ámbitos dentro del mundo artístico.

Años después, volvió a vincularse con el personaje que lo hizo famoso. Tom Felton creció frente a las cámaras y pasó buena parte de su adolescencia dentro de una de las sagas más populares de la historia del cine. Tenía apenas 14 años cuando apareció por primera vez como Draco Malfoy en Harry Potter, un personaje que interpretó durante las ocho películas. Aunque ese papel marcó su carrera, con el paso de los años el actor buscó nuevos caminos profesionales.

La última película de la franquicia, Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2, se estrenó en 2011 y cerró una etapa de una década para Felton. Después de ese final, el actor empezó a sumar trabajos alejados del universo mágico que lo había convertido en una figura conocida. Así, participó en producciones como El planeta de los simios: (R)evolución, Belle, Megan Leavey, Una guía para cuidar monstruos y Some Other Woman.

Tom Felton en El planeta de los simios: (R)evolución. IMDb Su carrera también se extendió a la televisión, con participaciones en series como The Flash y Origin. Al mismo tiempo, Felton fue incorporando otras facetas a su recorrido y se acercó cada vez más al mundo de los escenarios. En 2022 tuvo un nuevo encuentro con sus antiguos compañeros durante el especial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, mientras continuaba explorando proyectos vinculados con la actuación y la música.

Qué fue de la vida de Tom Felton El teatro terminó ocupando un lugar cada vez más importante en la carrera de Felton. En 2022 debutó en el West End de Londres con 2:22 A Ghost Story, una experiencia que le permitió alejarse todavía más de la imagen que había construido durante sus años como Draco. Después de ese paso por los escenarios británicos, apareció una oportunidad que lo volvería a conectar directamente con el personaje más famoso de su trayectoria.

En 2025, Felton regresó como Draco Malfoy, pero esta vez en Broadway. El actor se incorporó a Harry Potter and the Cursed Child en el Lyric Theatre de Nueva York y se convirtió en el primer integrante del elenco original de las películas en retomar su personaje dentro de esta producción teatral. Su participación se extendió y actualmente tiene previsto permanecer en la obra hasta el 3 de enero de 2027.