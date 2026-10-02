2 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país tocó los 655 puntos, su valor más alto en casi un año

Aunque el indicador tocó niveles de noviembre de 2025, los bonos en dólares intentaron una recuperación parcial tras las caídas de septiembre y el S&P Merval avanzó en la plaza local.

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El indicador de JP Morgan no para de subir ante la caída de los bonos argentinos.

El indicador de JP Morgan no para de subir ante la caída de los bonos argentinos.

En una rueda signada por comportamientos mixtos, el riesgo país de la Argentina se ubicó en la franja de los 650 puntos y tocó un pico de 655 puntos básicos, lo que representa su nivel más elevado en casi un año (noviembre 2025). A pesar de la permanencia del indicador por encima de los 600 puntos y de la alta percepción de riesgo soberano, los bonos en dólares mostraron variaciones mayoritariamente alcistas en Nueva York, iniciando un rebote parcial tras las abultadas pérdidas sufridas durante septiembre.

La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo.
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En el ámbito bursátil local, el índice S&P Merval operó en terreno positivo con un avance del 0,32% en una jornada de comportamiento mixto para los activos locales. Las principales alzas dentro del panel líder estuvieron encabezadas por BYMA con un incremento del 3,71%, seguida por Loma Negra con el 1,88%, Ternium Argentina con el 1,81% y Transportadora de Gas del Norte con el 1,00%. También operaron en terreno positivo acciones como Supervielle (+0,63%), Aluar (+0,62%), Pampa Energía (+0,61%), YPF (+0,56%), EcoGas (+0,37%), Metrogas (+0,31%), Grupo Financiero Valores (+0,19%) y Comercial del Plata (+0,08%), mientras que Banco BBVA finalizó sin variaciones con un 0,00%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas de la rueda correspondieron a Transener, que retrocedió un 1,33%, Central Puerto con una baja del 1,05% y Edenor con una merma del 0,80%. En la misma línea de pérdidas cerraron Banco Macro con un -0,76%, Cresud con un -0,65%, Grupo Financiero Galicia con un -0,51% y Transportadora de Gas del Sur con un -0,18%.

Los ADRs de empresas argentinas que cotizaron en Wall Street cerraron la jornada con resultados mixtos pero con un sesgo predominantemente comprador. Entre las mayores subas se destacaron Loma Negra con un avance del 1,44%, IRSA con un 1,21% y YPF con un 0,81%. También operaron en terreno positivo los papeles de Telecom (+0,60%), Supervielle (+0,59%), Pampa Energía (+0,39%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,24%).

En el terreno negativo, las principales caídas en la plaza de Nueva York estuvieron encabezadas por Bioceres, que retrocedió un 2,15%, Central Puerto con una baja del 1,27% y Banco Macro con un -1,21%. Por su parte, la petrolera Vista registró un descenso del 0,59%, seguida por Edenor (-0,55%), Grupo Financiero Galicia (-0,50%), BBVA (-0,40%) y Cresud (-0,18%).

Dentro del segmento de la renta fija, la mejora resultó más sólida y pareja entre los Bonares (ley local) que entre los Globales (ley extranjera). En los títulos bajo legislación nacional se registraron subas en el AL29 (+0,32%), el AL30 (+0,27%), el AL35 (+0,31%) y el AL41 (+0,15%). En contraste, la curva bajo ley extranjera exhibió un desempeño dispar: mientras el GD30 ganó 0,26% y el GD38 avanzó 0,49%, papeles como el GD35 cayeron 0,36% y el GD46 perdió 1,1%, confirmando que los tramos más largos de la deuda continúan bajo presión.

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