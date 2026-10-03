3 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de la Fórmula 1

El piloto de Alpine debe cumplir con sus 15 lugares de sanción por el choque en Bakú, por lo que iniciará la carrera del domingo desde el fondo de la grilla. Max Verstappen se quedó con el primer puesto.

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Colapinto arrancará la carrera desde el fondo.

Colapinto arrancará la carrera desde el fondo.

Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. El argentino, acorralado por las penalizaciones, completó una jornada estratégica y sin registro de tiempos en la Q2 de la clasificación.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.
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Luego de un prometedor desempeño en la última práctica libre, donde logró meterse entre los diez pilotos más rápidos del clasificador, el argentino afrontó la tanda oficial sabiendo que arrastraba una sanción en la grilla que condicionaba sus posibilidades para el domingo.

Ante este panorama, el piloto de Alpine salió a pista en la segunda fase con la premisa clara de brindar rebufo y remolcar a su compañero de equipo para favorecer su avance de ronda.

Como consecuencia de no marcar vueltas lanzadas en esa instancia, Colapinto partirá desde la 21° posición de la grilla de salida este domingo. Una situación similar atravesó Arvid Lindblad, quien tampoco registró giros en la Q2 y ocupará el último lugar del cajón de largada (22°).

Verstappen en la cima y panorama general

En lo más alto del clasificador, Max Verstappen logró quedarse con la pole position tras marcar un tiempo de 1m35s130 en el cierre de la Q3, superando por casi tres décimas a Lewis Hamilton. Isack Hadjar finalizó en el tercer lugar, aunque una sanción lo relegará a la octava ubicación de partida. Por detrás se encolumnaron Kimi Antonelli (4°), Charles Leclerc (5°), Lando Norris (6°) y Oscar Piastri (7°).

Gran Premio de Bahréin en Malasia: cómo ver la carrera de Franco Colapinto

La competencia se disputará este domingo a un total de 54 vueltas, con semáforo verde previsto a las 04:00 hs (hora de Argentina).

  • Argentina: Fox Sports y Disney+

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