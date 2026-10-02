Crece la tensión en Malvinas: los isleños piden restringir el ingreso de los argentinos Luego de una serie de incidentes con banderas y carteles con el reclamo de la soberanía de Argentina sobre el archipiélago, las autoridades isleñas estudian medidas para que no se utilice el turismo con fines políticos. Por Agregar C5N en









Los isleños reclaman trabas al ingreso de turistas argentinos. Redes sociales

Luego de incidentes con símbolos patrios de Argentina, crece la tensión en las Islas Malvinas. Ahora los isleños pidieron restringir el ingreso de los argentinos, mientras las autoridades del archipiélago estudian medidas para que no se utilice turismo con fines políticos.

El pedido surge tras desencadenarse una serie de episodios recientes según publicó el diario británico Daily Expressen en los que visitantes a las islas desplegaron banderas argentinas y carteles con el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre Malvinas.

Ante la creciente inquietud social, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, reconoció que se evalúan diferentes opciones, aunque hay un marco legal que las condiciona: "Hay sectores de la comunidad que expresaron con claridad su deseo de impedir el ingreso de visitantes argentinos”.

Goss remarcó la imposibilidad de aplicar un bloqueo inmediato: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente prohibir que la gente venga”.

En la actualidad, los argentinos pueden ingresar a las islas si cumplen con una serie de requisitos como cualquier otro extranjero: pasaje de regreso o salida del archipiélago, reserva o acreditación de alojamiento, fondos suficientes para la estadía y seguro médico con cobertura de evacuación de emergencia. Los pedidos temporales de permanencia en las Islas Malvinas al momento del arribo suelen tener una vigencia de un mes.