2 de octubre de 2026 Inicio
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Crece la tensión en Malvinas: los isleños piden restringir el ingreso de los argentinos

Luego de una serie de incidentes con banderas y carteles con el reclamo de la soberanía de Argentina sobre el archipiélago, las autoridades isleñas estudian medidas para que no se utilice el turismo con fines políticos.

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Los isleños reclaman trabas al ingreso de turistas argentinos.

Los isleños reclaman trabas al ingreso de turistas argentinos.

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Luego de incidentes con símbolos patrios de Argentina, crece la tensión en las Islas Malvinas. Ahora los isleños pidieron restringir el ingreso de los argentinos, mientras las autoridades del archipiélago estudian medidas para que no se utilice turismo con fines políticos.

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El pedido surge tras desencadenarse una serie de episodios recientes según publicó el diario británico Daily Expressen en los que visitantes a las islas desplegaron banderas argentinas y carteles con el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre Malvinas.

Ante la creciente inquietud social, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, reconoció que se evalúan diferentes opciones, aunque hay un marco legal que las condiciona: "Hay sectores de la comunidad que expresaron con claridad su deseo de impedir el ingreso de visitantes argentinos”.

Goss remarcó la imposibilidad de aplicar un bloqueo inmediato: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente prohibir que la gente venga”.

En la actualidad, los argentinos pueden ingresar a las islas si cumplen con una serie de requisitos como cualquier otro extranjero: pasaje de regreso o salida del archipiélago, reserva o acreditación de alojamiento, fondos suficientes para la estadía y seguro médico con cobertura de evacuación de emergencia. Los pedidos temporales de permanencia en las Islas Malvinas al momento del arribo suelen tener una vigencia de un mes.

Escalada diplomática por el proyecto petrolero

Las declaraciones legislativas coinciden con una escalada de cruces diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, que se profundizó con los avances en el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y llevado adelante por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper, por orden de Javier Milei. Ante ésto, el Gobierno adoptó medidas de carácter internacional: se iniciaron acciones sancionatorias contra empresas y personas involucradas en la explotación no autorizada de hidrocarburos y se hizo una presentación formal ante la UNCLOS (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) para iniciar un arbitraje contra el Reino Unido con el objetivo de impedir las tareas extractivas en la zona disputada.

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