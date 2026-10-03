La Joaqui y Tiago PZK sellaron su amor con un tatuaje muy particular: qué significa El nuevo diseño de una luna creciente roja simboliza crecimiento y pasión, pero dividió las opiniones en redes sociales. Agregar C5N en









El gesto de la intérprete con su nueva pareja desató la controversia entre sus seguidores. Redes sociales

La Joaqui y Tiago PZK ya no se ocultan, sino que confirmaron su romance con un nuevo gesto de amor. Después de revelar las imágenes juntos, la cantante mostró en sus redes una prueba de amor que los hará inseparables.

La intérprete de Yakuza subió a sus historias de Instagram su nuevo tatuaje: una pequeña luna creciente en color rojo grabada en una de sus manos. Lo que tiene de particular este diseño es que es el mismo que tiene tatuado su pareja en la cara.

Según sus seguidores, este dibujo de la luna roja se relaciona con el momento que vive la mediática: crecimiento intenso, pasión y una transformación personal profunda impulsada por la energía y la intuición. Otros pusieron el foco en el romance acelerado e intenso de los famosos.

La decisión de La Joaqui fue debatida por los usuarios por la velocidad del compromiso, aunque muchos recordaron el tatuaje de la silueta de la provincia de Córdoba con un corazón azul en uno de sus muslos, cuando estuvo con el músico cordobés Luck Ra. Esta imagen se descubrió en el rodaje del videoclip Mi señora.