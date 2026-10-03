La Joaqui y Tiago PZK sellaron su amor con un tatuaje muy particular: qué significa

La Joaqui y Tiago PZK ya no se ocultan, sino que confirmaron su romance con un nuevo gesto de amor. Después de revelar las imágenes juntos, la cantante mostró en sus redes una prueba de amor que los hará inseparables.
El nuevo diseño de una luna creciente roja simboliza crecimiento y pasión, pero dividió las opiniones en redes sociales.
La Joaqui y Tiago PZK ya no se ocultan, sino que confirmaron su romance con un nuevo gesto de amor. Después de revelar las imágenes juntos, la cantante mostró en sus redes una prueba de amor que los hará inseparables.
La intérprete de Yakuza subió a sus historias de Instagram su nuevo tatuaje: una pequeña luna creciente en color rojo grabada en una de sus manos. Lo que tiene de particular este diseño es que es el mismo que tiene tatuado su pareja en la cara.
Según sus seguidores, este dibujo de la luna roja se relaciona con el momento que vive la mediática: crecimiento intenso, pasión y una transformación personal profunda impulsada por la energía y la intuición. Otros pusieron el foco en el romance acelerado e intenso de los famosos.
La decisión de La Joaqui fue debatida por los usuarios por la velocidad del compromiso, aunque muchos recordaron el tatuaje de la silueta de la provincia de Córdoba con un corazón azul en uno de sus muslos, cuando estuvo con el músico cordobés Luck Ra. Esta imagen se descubrió en el rodaje del videoclip Mi señora.
El cantante Tiago Uriel Pacheco Lezcano, más conocido como Tiago PZK, es un músico de rap nacido en Monte Grande. El nombre viene de Pateando Zonas Krew, el nombre de su grupo original. Empezó en competencias de freestyle a los 13 años. Fue campeón nacional de la BDM (Batalla de Maestros) en 2017 y subcampeón internacional de ACDP. Se lanzó a la fama con el tema autobiográfico Sola y trabajó con artistas como Bizarrap (en su Music Sessions #48), María Becerra, Tini, Trueno y LIT Killah.