La mesa política no calma la interna: Bullrich se cruzó con Martín Menem y nadie respaldó a Sturzenegger

La senadora y el titular de Diputados chocaron por la estrategia parlamentaria en la Cámara alta. Karina Milei mantuvo el cepo político al ministro de Desregulación y le armó un cronograma para tratar proyectos de acá a fin de año para evitar nuevas derrotas en el Congreso.

La mesa política del Gobierno volvió a montar un escenario de unidad y funcionamiento a la altura de un show de Broadway. Por casi tres horas, los nueve integrantes del órgano colegiado se reunieron para acordar un orden de prioridades para tratar proyectos que ya fueron presentados, y que acumularon una infinita cantidad de disgustos entre los aliados a los que siguen necesitando para aprobar leyes, pero no lograron ponerse de acuerdo para encontrar el rumbo de una gestión que empieza a sufrir los embates de sus propios conflictos autogenerados.

El encuentro comenzó puntual a las 13 en el despacho que Diego Santilli ocupa en la planta baja de la Casa Rosada y, además del elenco habitual, en esta ocasión se sumó un actor estrella. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convidado a participar del cónclave luego de haber sido el autor intelectual de la semana parlamentaria más trágica de la que el Gobierno tiene memoria desde los intentos de la oposición por destituir a Manuel Adorni. Con el ambicioso texto de la Ley de Propiedad Privada y el conflicto con los Prácticos que amenazó con paralizar la actividad marítima en todo el país, ambas ideas surgidas del Ministerio de Desregulación, el Coloso sumó un importante grupo de detractores que desde hace días empezaron a hacer saber sus molestias a la cúpula del Ejecutivo.

Con su ya sumamente entrenado roleplay de policía bueno-policía malo, Javier y Karina Milei se repartieron los relatos. El Presidente, fascinado como nadie con la agenda desregulatoria del exmacrista, salió a respaldar a su ministro y hasta ordenó a Adrián Ravier que reivindique su gestión en conferencias de prensa. Su hermana, por su parte, hizo de las suyas y el jueves pasado, conocido el resultado de la votación en el Senado, ordenó a Diego Santilli oficiar como comisario político de los proyectos, al tiempo que instruyó a la mesa política a analizar con rigurosidad los costos y beneficios de cada iniciativa para regular la exposición a posibles derrotas y errores no forzados.

Acordada la nueva dinámica, este martes el extitular del Banco Central fue notificado que desde ahora trabajará con un cronograma de proyectos a presentar, siendo la Ley de Mercado de Capitales la principal iniciativa. En varios despachos, sin embargo, adelantan que también apostarán a tratar las modificaciones del Código Penal, el Código Civil y la Ley de Sociedades, proyectos que dentro del oficialismo consideran claves para avanzar con la consolidación de la estructura de su modelo político.

Durante el intercambio sobre el presente parlamentario, coinciden tres fuentes consultadas por C5N, la discusión se acaloró. Mientras que varios integrantes de la mesa reconocieron el mal timing que significó tratar el proyecto de extranjerización de tierras en plena oleada nacionalista que dejó el post Mundial, otros entendían que la amplitud de temas de la iniciativa fomentada por Sturzenegger era la razón de todos los males. Fue sobre la puesta en marcha de la estrategia legislativa que dos importantes miembros de la mesa tuvieron un fuerte intercambio.

Según pudo reconstruir este medio, Martín Menem aprovechó el momento de redención de culpas para achacarle a Patricia Bullrich la estrategia que lleva adelante en el Senado a la hora de negociar las sesiones, el temario y los apoyos con aliados. Durante el intercambio, el titular de la Cámara de Diputados le habría sugerido a la presidenta del bloque libertario que debía tratar más proyectos en una misma sesión, con el fin de "despistar" y lograr pasar más leyes. La exministra de Seguridad, quien junta décadas de expertise política en su haber, no solo rechazó por completo la sugerencia, sino que además habría desprestigiado el accionar del menor del clan riojano. "A ella no la aprieta nadie", dijeron furiosos desde su entorno.

El vínculo entre la exmacrista y los sobrinos del expresidente -Eduardo "Lule" Menem oficia como tutor político de Martín- es, reconocen en todas las tribus que habitan la Casa Rosada, tirante. Además de la devoción que los norteños le expresan a Karina, que en muchas ocasiones va en desmedro de los planes de la propia senadora, el binomio riojano tiene como principal objetivo colocar al titular de la Cámara baja como compañero de fórmula de Javier Milei en 2027, un deseo que Bullrich no oculta en manifestar en cada reunión importante que tiene.

Con el mismo interés y un único lugar, desde hace tiempo que en ambos campamentos trabajan por carriles separados. "Patricia trabaja para ser candidata a vice porque sabe que puede ser una figura fuerte y que contaría con el apoyo de todos en el Gobierno. Milei también está de acuerdo con eso. El problema son los Menem que le llenan la cabeza a Karina", deslizaron sin piedad desde el entorno de la porteña para que no queden dudas sobre su relación. "Ella se junta con Milei todos los domingos, ¿ellos también?", cerraron retóricos.

Luego del intercambio entre los referentes legislativos, Luis Caputo recogió el guante y tuvo su oportunidad para exigir un ordenamiento político en medio de los desbalanceos económicos que sufre el oficialismo. Según confiaron fuentes inobjetables, el ministro les hizo saber a sus compañeros de espacio que el programa económico ya dio todo lo que tenía para dar en materia de resultados y que, si el oficialismo espera un repunte, debe ser impulsado mediante acuerdos rotulados con gobernadores que permitan garantizarle al establishment que no habrá un cambio de rumbo los próximos años.

"Toto quiere que haya una foto con doce gobernadores que se comprometan a jugar con nosotros el año que viene para dejar de atajar penales, pero eso no va a pasar porque ya está claro que nuestra estrategia es tensionar hasta el final y después ver qué se construye desde los escombros", ilustró a este medio una importante fuente del gabinete. En este marco, en tanto, la misma voz afirmó que de los trece proyectos que el oficialismo tiene vacantes para tratar, casi la mitad podrían descartarse para este año. Uno de ellos es la Reforma Política que, en varios despachos ya admiten, la dan por perdida. La estrategia, por ahora, será apostar a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el próximo año. Un "vamos viendo" político del que el oficialismo ya hace demasiado abuso.