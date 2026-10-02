Nuevo golpe al Gobierno: se prepara para recibir un mal dato de inflación de septiembre

Distintas consultoras y especialistas anticipan una suba respecto al 1,7% de agosto, impulsada por incrementos en alimentos y bebidas. Además, anticipan que el rubro transporte "todavía no refleja las subas de combustibles de fin de mes, que impactarían en octubre".

El próximo 13 de octubre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de septiembre, dato que representaría un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno ya que subiría respecto al 1,7% correspondiente al mes de agosto. En su ultima presentación en el 62º Coloquio de IDEA, el presidente Javier Milei atribuyó los problemas para bajar el índice a los "actos terroristas en las calles" y a "siete intentos de golpes de Estado" sufridos en el último año. "De no ser así, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato", justificó.

Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios, el transporte, los alquileres y las prepagas

Pese al intento de querer instalar un relato oficial en torno a la situación económica de Argentina, la realidad es otra: distintas consultoras y especialistas anticipan que la inflación tendrá una suba y se ubicará en torno al 2%, impulsada por incrementos en alimentos y bebidas. Además, adelantan que el rubro transporte "todavía no refleja las subas de combustibles de fin de mes, que impactarían en octubre".

En este marco, el Gobierno se anticipa a lo que viene y, para evitar su impacto en la inflación de octubre, postergó otra vez la actualización de los impuestos a los combustibles. YPF confirmó una suba del 1%, mientras que otras petroleras lo hicieron entre el 2% y 5%.

De acuerdo con los informes de las consultoras económicas de finales de septiembre, la inflación mensual se ubicaría entre 1,9% y 2,1%, mostrando una aceleración.

Las consultoras adjudican la aceleración de septiembre a una combinación de factores macroeconómicos/cambiarios, subas de regulados y servicios, y presiones estacionales.

Desde la Fundación Libertad y Progreso explicaron a C5N que el aumento responde a los movimientos recientes del tipo de cambio y el traspaso a precios (pass-through) que impacta con rezago y afecta en primer lugar a los bienes transables, especialmente alimentos. Aunque tampoco descartan una mayor dolarización preelectoral vinculada al riesgo político y a la suba de tasas internacionales, lo que reduce la demanda de pesos e impulsa coberturas e intervenciones del Banco Central.

"Nuestros datos proyectan una aceleración de tres décimas respecto del 1,7% de agosto. El principal motor fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 3% y una incidencia de 0,7 puntos porcentuales, más de un tercio del total. Le siguieron Restaurantes y hoteles (3,1%; 0,3 p.p.) y Medicina (2,7%; 0,2 p.p.). En sentido contrario, Indumentaria avanzó apenas 0,8%, en línea con los datos débiles de actividad publicados recientemente. Transporte (0,7%) todavía no refleja las subas de combustibles de fin de mes, que impactarían en octubre", detalló Tomás Amerio, economista de LyP.

Por su parte, C&T remarcó que la inflación general se aceleró debido a factores estacionales, donde Indumentaria lideró los aumentos con un 3,8% debido al cambio de temporada primaveral, seguido por Esparcimiento (2,0%) por alzas en pasajes aéreos.

Finalmente, el trabajo de LCG marca que, en el promedio de las últimas cuatro semanas, el rubro alimentos aceleró al 4,2%, traccionado principalmente por bebidas e infusiones (10,8%), verduras (6,4%), carnes (2,7%) y lácteos (2,5%).

El Gobierno prevé una inflación anual del 18% para 2027

En el Presupuesto 2027, elaborado por el Ministerio de Economía y ya enviado a la Cámara de Diputados, la administración libertaria expuso que prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un incremento del salario promedio del 25,4%. Además, estimó que el valor del dólar alcanzará los $1.847,6 a fin de año. La Cámara de Diputados empezará a debatir el proyecto el 5 de octubre.

En tal sentido, la iniciativa contempla nuevamente resultado fiscal positivo, por lo que se trataría de la primera vez en la historia que Argentina tendría cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default.