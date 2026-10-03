Previo a la despedida de Messi, Argentina gana fácil y golea 3-0 a Burkina Faso La Albiceleste se enfrenta al conjunto africano, que llegó esta tarde al país por problemas en su vuelo. Lautaro Martínez, de penal, abrió el marcador a los 3 minutos. Luego Diallo, en contra, y Prestianni, ampliaron el marcador. Por Agregar C5N en









Lautaro Martínez y el primer gol de Argentina. Selección argentina

La Selección argentina le gana 3-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en el marco del segundo partido amistoso de la gira que arrancó en Córdoba con la goleada 4-0 ante Bolivia y tendrá como plato principal la despedida oficial de Lionel Messi el martes ante Benín, también en River. Lautaro Martínez, de penal, abrió el marcador a los 3 minutos. Luego Diallo, en contra, y Prestianni, ampliaron el marcador.

El entrenador Lionel Scaloni dispuso una formación inicial con mayoría de titulares, mientras que el conjunto africano salió al campo de juego con una formación que viene de sufrir un retraso en su vuelo charter desde Marruecos y llegó al país cerca de las 17 de este este sábado.

De arranque el equipo nacional tomó el control partido y, a los tres minutos, Agustín Giay entró al área por la derecha y recibió una falta de su marcador que significó el penal para la apertura del marcador en los pies de Lautaro Martínez, que tras un rebote del arquero que contuvo el primer remate, marcó el 1-0.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 4', Lautaro Martínez puso el 1-0 ante Burkina Faso. pic.twitter.com/sjkEJ7Y5B0 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026 Tres minutos más tarde la Selección se encontró con el 2-0 en los pies de Diallo, que al intentar despejar un remate dentro del área de Julián Álvarez, terminó convirtiendo en su propio arco. Como si fuera poco, a los 12 minutos Gianluca Prestianni decretó la goleada al completar una buena jugada colectiva.