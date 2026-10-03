Ganó la Copa Argentina, jugó la Libertadores y ahora enfrenta una denuncia por violencia de género Se trata del lateral derecho Lautaro Geminiani, quien fue apartado de Atlético Neuquén de Paraná luego de que su expareja expusiera agresiones físicas y un reclamo por la cuota alimentaria de su hija de seis años. Por Agregar C5N en









El lateral derecho se había incorporado al club entrerriano para reforzar su plantel de cara al Regional Federal Amateur 2026.

Un nuevo caso de violencia de género vuelve a sacudir al fútbol argentino tras la denuncia penal contra el futbolista Lautaro Geminiani, exjugador de Patronato. Su expareja, Celeste Ormaechea, decidió romper el silencio en sus redes sociales para exponer el calvario que atraviesa: difundió fotografías que muestran marcas, moretones y lesiones en distintas partes del cuerpo, junto con capturas de chats, asegurando que se vio obligada a recurrir a la exposición pública ante la extrema gravedad de la situación.

El comunicado oficial de Atlético Neuquén de Paraná. Instagram / @neuquen.futbol El episodio más violento ocurrió el pasado 10 de septiembre alrededor de las 17:30, cuando Geminiani ingresó a la vivienda de la víctima por el balcón. Según el desgarrador testimonio de Ormaechea, el deportista la agarró del cuello, la llevó por la fuerza al baño y la golpeó. "Yo intentaba sacármelo de encima, pero terminó reduciéndome con el peso de su cuerpo", detalló sobre el ataque, el cual se produjo delante de la hija de seis años que tienen en común, antes de que ella pudiera llamar al 911 e iniciar la causa penal.

Además de la agresión física, la denuncia sacó a la luz un prolongado conflicto de violencia económica vinculado al incumplimiento de la cuota alimentaria. Ormaechea remarcó que lleva meses reclamando asistencia básica para la manutención de su hija, advirtiendo que los derechos fundamentales de la menor continúan siendo vulnerados. Ante este contexto, la mujer apeló a la responsabilidad institucional para evitar que el entorno del futbolista permaneciera indiferente.

El jugador fue parte del plantel de Patronato que salió campeón de la Copa Argentina y jugó la Libertadores en 2023. A raíz de la repercusión de la denuncia, el Atlético Neuquén Club de Paraná -donde el jugador se desempeñaba recientemente- resolvió activar su Protocolo contra la Violencia de Género. La comisión directiva dispuso apartar a Geminiani de manera preventiva de todas las actividades e intervenir a través de su Oficina de Género, poniéndose a disposición de la Justicia y de la víctima.

A sus 35 años, Geminiani cuenta con un extenso recorrido deportivo que incluye divisiones inferiores en Boca Juniors y una amplia etapa en Patronato de Paraná, donde jugó casi 200 partidos, logró el ascenso a Primera en 2015, se consagró campeón de la Copa Argentina 2022 y disputó la Copa Libertadores. Tras un reciente paso por Zamora FC de Venezuela, el defensor había regresado a Entre Ríos para disputar el Torneo Regional, pero su carrera deportiva quedó suspendida mientras avanza la investigación judicial en su contra.