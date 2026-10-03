3 de octubre de 2026 Inicio
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PES 6 vuelve a la cancha: cómo jugarlo desde el navegador y con modo online

Un desarrollador argentino logró adaptar el legendario simulador de fútbol de Konami para ejecutarse en cualquier pestaña web sin descargas, sumando multijugador y plantillas personalizadas.

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El legendario juego de Konami ya se puede jugar online

El legendario juego de Konami ya se puede jugar online, sin necesidad de instalarlo.

A dos décadas de su lanzamiento original, Pro Evolution Soccer 6 volvió a estar al alcance de los fanáticos mediante un proyecto independiente creado por el desarrollador argentino OptiProjects. La propuesta recompiló la versión de PlayStation Portable (PSP) del clásico juego de fútbol para que pueda ejecutarse directamente desde cualquier navegador web, sin requerir instalaciones de programas ni consolas.

Konami celebra cuatro décadas de la legendaria franquicia.
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Adriano y Cesc Fábregas en uno de los juegos de fútbol más taquilleros de la historia del gaming.

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La plataforma permite disputar partidos de forma totalmente gratuita y cuenta con un sistema de salas para enfrentarse a otros usuarios en línea o en modo multijugador local. Además, los usuarios pueden configurar sus controles con teclado, joystick o mandos táctiles en pantallas móviles, e incorporar Option Files personalizados para sumar los planteles del fútbol argentino.

Desde el apartado técnico, la versión web incorpora un modo experimental para correr el juego a 60 cuadros por segundo mediante un sistema de delta timer. Esta función simula los movimientos para incrementar la fluidez visual sin acelerar el ritmo del partido, superando la limitación nativa de 30 FPS que poseía el título en la consola portátil.

El juego online tiene cargado hasta el parche del Mundial de Clubes 2025.

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El sitio aclaró que se trata de un proyecto no comercial y sin afiliación oficial con la empresa Konami. Sin embargo, la adaptación se suma a la lista de desarrollos para equipos de bajos recursos creados por su autor y reaviva la nostalgia por uno de los títulos deportivos más emblemáticos de comienzos de siglo.

Mirá el anuncio de OptiProjects que volvió viral al PES 6 online

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