El emotivo mensaje de Luis Ventura tras el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en casa" El niño de 12 años recibió el alta médica en la Clínica Trinidad de Palermo tras permanecer internado casi una semana. El periodista y Fabiana Liuzzi compartieron emotivos mensajes de agradecimiento en sus redes sociales. Agregar C5N en









"Ya está en casa", informó Luis Ventura en sus redes.

Antoñito, el hijo de 12 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, recibió el alta médica tras permanecer internado casi una semana en la Clínica Trinidad de Palermo. La noticia fue confirmada por el propio periodista a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del menor mirando por la ventana del sanatorio para llevar tranquilidad a sus seguidores.

El emotivo post del periodista Luis Ventura, a través de su cuenta oficial de Instagram. En su emotiva publicación de Instagram, el conductor agradeció al equipo médico y a todas las personas que siguieron de cerca la evolución de su hijo. "Antoñito fue dado de alta médica en la Clínica Trinidad... Gracias a todos sus profesionales de salud y también a todos los que se preocuparon por este Lupín que ya está en su casa", escribió Ventura para celebrar el esperado regreso al hogar.

La internación había comenzado el pasado lunes 28 de septiembre, cuando sus padres detectaron variaciones en su comportamiento que encendieron las alarmas. Ante esta situación, decidieron trasladarlo al centro de salud para someterlo a diversos estudios y controles de laboratorio, cuyos parámetros lograron normalizarse favorablemente con el paso de los días.

View this post on Instagram Por su parte, Fabiana Liuzzi también dedicó unas sentidas palabras al personal del establecimiento y destacó la contención brindada durante la estadía hospitalaria. "El poder de Dios y la fuerza del amor van más allá de todo. Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor. Te amamos, pequeño gigante", expresó la actriz en sus plataformas digitales.

Cabe recordar que Antonio nació de forma prematura a los seis meses y medio de gestación y padece encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), una condición neurológica que afecta principalmente el hemisferio izquierdo de su cerebro y su desarrollo del habla. A pesar de haber atravesado internaciones previas por reajustes en su medicación o accidentes domésticos, el menor continúa mostrando constantes avances junto al acompañamiento de su familia.