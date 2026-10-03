3 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei volvió a la Argentina después de su viaje a Francia por la Argentina Week

El mandatario llegó al país tras completar un itinerario en el país europeo, que incluyó un encuentro con Emmanuel Macron, reuniones con empresarios, anuncios para inversores y un reconocimiento del Foro Económico de París.

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Javier Milei

Javier Milei, presidente argentino, aterrizó en el país tras su viaje a Francia. 

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, Milei aterrizó a las 10:15 en el Aeroparque Jorge Newbery, acompañado por integrantes de la comitiva presidencial, en un vuelo que había partido el viernes a las 18 desde París, luego de que el mandatario completara las últimas actividades previstas para su visita.

Entre la última jornada de la gira, el jefe de Estado recibió el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente" y participó del cierre de la Argentina Week en uno de los salones de la Torre Eiffel, donde convocó a empresarios e inversionistas a acompañar el proceso económico del país.

Javier Milei se reuni&oacute; con Emmanuel Macron durante su estad&iacute;a en Francia.&nbsp;

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron durante su estadía en Francia.

Milei cerró la Argentina Week con un mensaje de "cambio de página"

El acto de clausura se realizó en uno de los salones de la Torre Eiffel y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino. Frente a los participantes de las jornadas, Milei hizo un balance positivo de la iniciativa y destacó el intercambio con empresarios e inversores interesados en las oportunidades económicas del país.

Durante su discurso, el Presidente sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa de transformación y convocó a los asistentes a acompañar ese proceso. "Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte", expresó, al plantear además que pretende llevar la experiencia a otras ciudades y foros internacionales.

Uno de los anuncios más importantes fue el acuerdo entre el Gobierno y Glencore para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca. La iniciativa ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla un desembolso de capital estimado en u$s 4.000 millones, con una primera etapa de u$s 771 millones durante los dos primeros años.

El proyecto minero apunta a una producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones estimadas en u$s2.167 millones por año. El mineral será procesado en la planta de Alumbrera y trasladado mediante un mineraloducto hasta Tucumán, para luego continuar por tren hacia el puerto de Rosario. Además, Milei mantuvo una reunión con Jamie Khoo, CEO de DayOne Data Centers, empresa de infraestructura digital con presencia en Asia-Pacífico y Europa.

Argentina y la Cámara de Comercio Internacional acordaron reforzar la seguridad jurídica

El Ministerio de Justicia de la Argentina y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) firmaron una declaración conjunta durante la Argentina Week en París. El documento plantea profundizar la cooperación entre el Estado y el sector privado internacional, con eje en el Estado de derecho, el diálogo institucional y las condiciones necesarias para favorecer el comercio y las inversiones.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario general de la ICC, John W.H. Denton, durante una jornada que reunió a representantes gubernamentales, empresarios y referentes del ámbito jurídico. Entre los temas abordados también estuvieron las oportunidades comerciales vinculadas con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el arbitraje internacional.

El Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el Secretario General de la ICC, John Denton.

El Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el Secretario General de la ICC, John Denton.

En la declaración, ambas instituciones remarcaron la importancia de contar con un marco normativo estable y previsible para generar condiciones favorables para proyectos de largo plazo. También destacaron el rol del RIGI, que contempla mecanismos de arbitraje bajo reglas internacionales de la ICC, dentro de las herramientas previstas para brindar mayor previsibilidad jurídica a determinadas inversiones.

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