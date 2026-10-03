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Cuáles fueron los cinco papeles con los que Meryl Streep dejó sin palabras a todo Hollywood

La figura de Hollywood construyó una extensa trayectoria en el cine con personajes que se convirtieron en clásicos. Estos son algunos de sus papeles más recordados y las películas en las que dejó su huella.

Meryl Streep protagonizó algunos de los personajes más recordados de la historia del cine.

Meryl Streep protagonizó algunos de los personajes más recordados de la historia del cine.

  • Los cinco papeles más recordados de Meryl Streep.
  • En qué películas interpretó a estos personajes.
  • Las transformaciones de la actriz para cada papel.
  • Los reconocimientos que recibió por sus actuaciones.
  • Las películas que marcaron distintas etapas de su carrera.

Meryl Streep, una de las figuras destacadas de Hollywood, construyó una de las carreras más reconocidas del cine con personajes muy diferentes entre sí. Algunas interpretaciones permiten recorrer algunos de los momentos más destacados de su trayectoria.

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Meryl Streep es una de las actrices más reconocidas de la escena cinematográfica y, a lo largo de su carrera, interpretó personajes de géneros y características muy diferentes. Desde dramas intensos hasta comedias y biopics, su filmografía incluye papeles que se convirtieron en referentes del cine.

Algunos de sus trabajos muestran la variedad de personajes que Streep interpretó a lo largo de varias décadas: una madre en medio de una disputa por la custodia, una sobreviviente del Holocausto, una mujer atravesada por un amor inesperado, una poderosa editora de moda y una figura política británica. Además de estos papeles, su filmografía incluye títulos como Memorias de África, La duda, Mamma Mia!, Las horas y Los archivos del Pentágono, entre muchos otros.

Qué papeles hicieron destacar a Meryl Streep

Entre sus trabajos más recordados aparecen Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie, Los puentes de Madison, El diablo viste a la moda y La dama de hierro, cinco películas que permiten recorrer distintas etapas de su trayectoria. El País también las incluye entre las interpretaciones destacadas de la actriz.

1. Meryl Streep en Kramer contra Kramer

En Kramer contra Kramer (1979), Streep interpretó a Joanna Kramer, una mujer que abandona a su marido y a su hijo y posteriormente inicia una disputa por la custodia del niño. La película, dirigida por Robert Benton y protagonizada junto a Dustin Hoffman, abordó temas como el divorcio, la maternidad y la custodia. La interpretación le permitió a Streep obtener su primer Oscar, en la categoría de mejor actriz de reparto.

2. La decisión de Sophie

En La decisión de Sophie (1982), la actriz se puso en la piel de Sophie Zawistowski, una inmigrante polaca y sobreviviente de Auschwitz que intenta reconstruir su vida en Estados Unidos. El personaje está atravesado por las consecuencias de su pasado y por un secreto que determina buena parte de la historia. La película fue dirigida por Alan J. Pakula y le valió a Streep su segundo Oscar, esta vez como mejor actriz.

3. Los puentes de Madison

En Los puentes de Madison (1995), Streep interpretó a Francesca Johnson, una mujer casada y madre de familia que conoce a Robert Kincaid, un fotógrafo interpretado por Clint Eastwood. La película, dirigida por el propio Eastwood, gira alrededor del encuentro entre ambos personajes y de las decisiones que Francesca debe tomar frente a una relación que modifica su vida cotidiana. La interpretación de Streep le consiguió una nueva nominación al Oscar a mejor actriz.

4. El diablo viste a la moda

En El diablo viste a la moda (2006), Streep se alejó de los dramas históricos para interpretar a Miranda Priestly, la exigente editora de una importante revista de moda. El personaje se convirtió en uno de los más reconocibles de su filmografía. La película también demostró su capacidad para moverse dentro de un registro más cercano a la comedia, mientras que Miranda Priestly quedó instalada como una de las figuras más recordadas del cine sobre el mundo de la moda.

5. La dama de hierro

En La dama de hierro (2011), Streep interpretó a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, en una película dirigida por Phyllida Lloyd. El papel le permitió ganar su tercer Oscar a mejor actriz. La película se centra en distintos momentos de la vida política y personal de Thatcher y muestra al personaje en diferentes etapas de su vida.

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