Juan Pablo Segura, hijo de inmigrantes argentinos, es el nuevo encargado de Estados Unidos para Latinoamérica Con 38 años y raíces argentinas el funcionario asumió como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cargo clave de la diplomacia estadounidense hacia América Latina, el Caribe y Canadá, en medio de tensiones con Brasil y la sintonía política con Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Juan Pablo Segura tiene 38 años, nació en Virginia y es hijo de argentinos.

En medio de tensiones diplomáticas con Brasil y una relación política cercana con Buenos Aires, el presidente Donald Trump oficializó la designación de Juan Pablo Segura como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cargo más alto del Departamento de Estado dedicado a América Latina, el Caribe y Canadá.

"A través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América”, expresó Segura durante su exposición en el Senado de Estados Unidos. Aunque su carrera estuvo marcada por los negocios y la fundación de Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal y posparto reconocida a nivel mundial, su vínculo con las raíces latinas fue parte central de su campaña política en Virginia, donde solía hablar en español y proyectar imágenes de Buenos Aires para conectar con la comunidad.

Segura, de 38 años, nació en Virginia, criado en McLean, es hijo de inmigrantes argentinos, Alejandra y Enrique. Economista de trayectoria sólida, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, y además presidió la organización Trust for the Americas. Su ingreso al sector público llegó cuando el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, lo designó Secretario de Comercio y Comercio Internacional del estado.

Juan Pablo Segura, el nuevo nexo entre EEEUU y Latinoamérica: qué esperan de su gestión En su presentación oficial, Juan Pablo Segura delineó la visión de la administración Trump para América Latina, reafirmando la Doctrina Monroe y destacando la necesidad de contrarrestar la influencia de actores globales en la región. Bajo esa estrategia, mencionó tres iniciativas clave: el Escudo de las Américas, la Coalición Contra los Cárteles y una Conferencia Ministerial de Minerales Críticos, todas con adhesión del gobierno de Javier Milei.

La designación de Segura coincide con un momento de fuerte sintonía política entre Washington y Buenos Aires. Javier Milei se consolidó como el aliado más visible de Trump en la región, con acuerdos concretos en defensa, seguridad y comercio. Esa cercanía se traduce en la participación argentina en programas estratégicos impulsados por Estados Unidos para reforzar la cooperación hemisférica.