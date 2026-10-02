Nancy Pazos cruzó a Javier Milei por su "desconexión" con la realidad: "El país enloqueció a tu ritmo"

En su editorial de cada viernes, la conductora cuestionó al mandatario por los ataques contra periodistas a través de las redes sociales mientras el riesgo país escala. Además, apuntó contra la "militarización" de Olivos: "¿Tiene miedo de que lo envenenen, señor Presidente?".

Como cada viernes, Nancy Pazos brindó su editorial en Inteligencia Artesanal, por C5N, y esta vez apuntó contra el presidente Javier Milei al cuestionar la relación que, según su análisis, mantiene con la realidad del país. "La realidad y vos fue una relación equívoca. Mientras eras un insólito, la realidad podía disfrutarte en tu rareza, pero te convertiste en Presidente de esta Nación", aseveró.

Nancy Pazos cruzó a Milei por el riesgo país: "El mundo ya no le cree"

A lo largo de su editorial, la periodista fue contundente: endureció sus críticas y vinculó el ejercicio del poder con la insólita actitud de Milei. "El poder duplicó tu violencia, esa que no podés curar desde las palizas de tu padre. Tengo la sensación de que el país enloqueció a tu ritmo", sentenció.

Pazos también hizo referencia al tenso cruce que Milei protagonizó con José del Río durante el coloquio de IDEA , cuando el periodista contradijo una de las versiones planteadas por el mandatario. "Se puede hablar con él si seguís su razonamiento. La violencia tiene consecuencias", sostuvo la conductora antes de lanzar una de las frases más contundentes de su editorial.

"Javier, estás loco. No soy quién para diagnosticar, pero el problema no es que estés loco, sino que estás enloqueciendo al país. Entraste en un delirio paranoico: 30 mil terroristas, siete intentos de golpe de Estado, y lo peor es que no te retractás", expresó.

En ese sentido, Pazos cuestionó la naturalización de las declaraciones del Presidente: "Lo peor es que nos acostumbramos a que digas pelotudeces y no pasa nada. ¿Y sabés por qué? Porque sos el rey de la victimización. Te gusta hacerte la víctima en este país".

Nancy Pazos cruzó a Milei: "El poder duplicó tu violencia"

Pazos también puso el foco en lo que definió como la "violencia viral" de Milei contra los periodistas y cuestionó la intensa actividad que mantuvo en redes sociales durante su estadía en Francia.

Mientras se encontraba en París, el Presidente pasó gran parte de la madrugada compartiendo mensajes y atacando a distintos periodistas desde sus redes sociales. "¿No tiene algo más importante que hacer?", cuestionó Pazos al señalar que, mientras Milei continuaba con sus publicaciones desde Francia, el riesgo país toca pisos escandalosos.

Los números que Javier Milei no quiere ver.

Luego, Pazos volvió sobre uno de los ejes centrales de su editorial al referirse a las medidas de seguridad adoptadas por el mandatario. Según relató, el Gobierno abrió una licitación para adquirir cuatro equipos portátiles de espectroscopia destinados a la Casa Militar. Estos dispositivos son capaces de identificar explosivos, narcóticos, agentes químicos y aditivos en alimentos. "¿Tenés miedo de que te envenenen, Javo? ¿En manos de quién estamos?", cuestionó.

A modo de cierre, la conductora dejó de lado las declaraciones del Presidente para poner el foco en la economía y en los números negativos que marcaron los últimos días. "El problema sos vos. Y no lo digo yo, lo dice J.P. Morgan", lanzó.

"El riesgo país, que había tocado un piso cercano a los 400 puntos en julio, volvió a superar los 600 y llegó a ubicarse por encima de los 640 puntos. A esto se sumó el último informe de J.P. Morgan, que recortó su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 del 2,7% al 1,5% y proyectó una contracción para el tercer trimestre. De concretarse, serían dos trimestres consecutivos de caída, escenario conocido como recesión técnica", concluyó.