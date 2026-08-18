18 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con una agenda enfocada en salarios de fuerzas de seguridad y la reforma del BCRA

En una nueva reunión, liderada por Karina Milei, se discutió la situación salarial de las Fuerzas Armadas y de seguridad y se definió el temario de la sesión del 26 de agosto en Diputados, con proyectos económicos claves.

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La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada. 

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada. 

La mesa política que encabeza la secretaria general, Karina Milei, se volvió a reunir este martes en Casa Rosada y puso el foco en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será debatida en Diputados el 26 de agosto junto a otros cuatro proyectos. En el encuentro también se discutió la situación salarial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se evaluó el avance de la modificación de la Ley de Sociedades en el Senado.

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Uno de los puntos centrales de la reunión del núcleo duro de Javier Milei fue la discusión sobre la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, un tema que atraviesa directamente la agenda de gestión y que el Gobierno busca resolver en el corto plazo. Según lo conversado en Casa Rosada, en los próximos días se anunciarán medidas específicas para recomponer ingresos en esos sectores, en línea con la estrategia oficial de ordenar las cuentas públicas sin descuidar áreas sensibles como la seguridad y la defensa.

En la reunión se repasó además la agenda legislativa con foco en la sesión del 26 de agosto en Diputados, donde se tratarán cinco proyectos clave: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Patentes (PCT) y la reducción del IVA a la fécula y harina de mandioca del 21% al 10,5%. Además, se evaluó el avance del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades en comisiones del Senado.

Por último, se resolvió convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el objetivo de que exponga ante la Mesa Política los avances y desafíos de su área, en temas sensibles como educación, trabajo y políticas sociales. La decisión busca sumar voces técnicas a la mesa de coordinación que conduce Karina Milei, donde este martes se sentaron los principales referentes del oficialismo.

Dieron el presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Con esta dinámica, el Gobierno refuerza la idea de que la Mesa Política funcione como espacio de articulación entre la estrategia legislativa y la gestión diaria.

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