Mauricio Macri arranca una gira federal para revitalizar el PRO

El expresidente intensifica su actividad política en el momento de mayor debilidad del gobierno de Javier Milei. Chaco y Corrientes, las primeras paradas.

El expresidente Mauricio Macri tiene la misión de revivir al PRO tras el impacto que provocó en su partido la llegada de Javier Milei al poder. Con ese objetivo, y en un contexto donde distintas consultoras coinciden en la caída de aprobación de la gestión libertaria, sumado a los causas judiciales que se acumulan como el caso Libra, los créditos hipotecarios del Banco Nación y las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el partido amarillo busca reordenarse para llegar competitivo a 2027, con la idea de poder imponer candidatos propios en cada distrito. “El PRO es el próximo paso” , repiten como eje de acción.

Tras el acto de relanzamiento del PRO celebrado hace un mes en Parque Norte, donde Macri habló de fortalecer su espacio pero evitó posicionarse como oposición a Javier Milei, el exmandatario inicia este viernes 17 una gira federal que tendrá su primera parada en las provincias de Chaco y Corrientes , en donde mantendrá encuentros con los gobernadores radicales, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés.

El cronograma incluye un acto del PRO en Resistencia donde Macri reunirá a dirigentes de la zona del NEA y que será transmitido vía streaming. Por la noche visitará Corrientes, donde mantendrá una cena con el gobernador Valdés y su hermano, el actual legislador y exgobernador Gustavo Valdés.

La reaparición de Macri coincide con la crisis que atraviesa el gobierno de Milei. Dentro de su entorno reconocen que “frente a los problemas del Gobierno, muchos empiezan a mirar para otro lado y buscan una alternativa que no sea la vuelta al kirchnerismo”. Es por eso que se entusiasman al señalar que “la figura de Macri y sus movimientos empiezan a generar interés”, en donde ubican ciertos guiños de Gustavo Valdés y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El PRO tiene el desafío de reconstruirse en términos federales , en un escenario donde La Libertad Avanza (LLA) le comió una parte importante del electorado, sumado a las propias internas del partido. Un ejemplo de estas disputas es lo ocurrido en Córdoba, donde el sector opositor a Mauricio Macri, encabezado por el legislador provincial Oscar Tamis, se quedó con la conducción del partido ante la ausencia de una lista alineada con el macrismo. Aunque Macri había intervenido el distrito, terminó perdiendo tanto en la Justicia electoral como en la interna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/2038368253328720227&partner=&hide_thread=false El PRO Córdoba tiene desde hoy nueva conducción para el camino partidario que viene.



Se eligió, con el voto de los afiliados, a lo largo y ancho de toda la provincia para seguir trabajando juntos en fortalecer nuestro partido y defender sus valores, siempre. … pic.twitter.com/ma1hj96hw0 — Oscar Agost Carreño (@oagost) March 29, 2026

Fuentes amarillas resaltan que “para el partido siempre fue importante la territorialidad” y recuerdan que “cuando Macri fue presidente viajaba todas las semanas”. Sobre lo que viene, detallan que la idea es replicar este formato en otros 5 o 6 distritos, con un enfoque regional, mientras que habrá actos específicos como en el caso de la provincia de Buenos Aires.

El rol de Macri y las alianzas

En las últimas semanas, Macri ha aumentado sus apariciones públicas tanto en el ámbito social como el político. Desde lo social se lo pudo ver en eventos como el recital de Soda Stereo en el Movistar Arena y en una fiesta electrónica en del DJ Hernán Cattaneo el sábado pasado, donde estuvo acompañado por el ex titular de la AFI en su gestión, Gustavo Arribas.

En términos políticos, este lunes participó de la cena anual de Fundación Pensar, presidida por la exgobernadora María Eugenia Vidal, en donde aseguró que “lo peor que hay en el mundo es improvisar” y que “Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/2043834061139869728&partner=&hide_thread=false Ya comenzó la Cena Anual de la Fundación Pensar 2026: Anfitriones del Futuro. pic.twitter.com/bkvd35lJwM — Fundación Pensar (@fpensar) April 13, 2026

Además, el martes acompañó al presidente de la bancada PRO en Diputados y del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, en un encuentro que se realizó en la sede de la calle Balcarce con dirigentes bonaerenses del Consejo Directivo y de la Asamblea donde se ratificaron las autoridades partidarias.

Aunque la discusión en cada distrito abre la puerta a eventuales alianzas, desde la conducción nacional del PRO aclaran que “hoy no está sobre la mesa” y advierten que “para avanzar en acuerdos primero tiene que haber confianza”. Frente a la posibilidad de armar un frente con los libertarios, señalan que existe una marcada desigualdad: mientras el PRO acompaña al Gobierno en el Congreso, no percibe condiciones equivalentes del otro lado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2044144515712217203&partner=&hide_thread=false ESTAMOS LISTOS PARA EL PRÓXIMO PASO



Reunimos al Consejo Directivo y a la Asamblea del PRO Buenos Aires, con intendentes, legisladores y dirigentes de toda la Provincia, para seguir trabajando con un objetivo claro: transformar la Provincia y mejorarle la vida a los bonaerenses.… pic.twitter.com/TqGp2jZGSp — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) April 14, 2026

En lo que insisten es en la necesidad de priorizar la construcción interna. “El PRO comenzó a trabajar en el fortalecimiento de todos sus dirigentes, además de explorar potenciales candidatos en diferentes puntos del país”, enfatizan. Y agregan: “Vamos a tener candidatos propios a lo largo y ancho del país en el 2027”. La idea que transmiten es que “El PRO se está acomodando para lo que viene”, aunque en este esquema reconocen que “la PBA es un mundo aparte”.

Según fuentes que participaron del encuentro del PRO bonaerense, Macri pasó unos minutos y expresó que “el PRO no está para especular, sino cuidar al cambio”. Lo cierto es que la conducción a cargo de Cristian Ritondo considera que “para ganar no hay otra alternativa que construir una coalición electoral", aunque admiten que “del otro lado no hay predisposición.

“Si queremos ganar en la PBA no hay otra opción”, remarcan. En este esquema, le restan peso y tamaño a los sectores que se muestran totalmente en contra de esta posibilidad, como el caso de dirigentes como María Eugenia Vidal. “Quién está en mayores condiciones de ganar es la LLA y postular un candidato del PRO puede terminar siendo funcional a que vuelva el kirchnerismo”, sintetizan.

Hasta la fecha, el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei sigue cortado. Cerca del expresidente aclaran que “no hay ninguna línea de comunicación con el Gobierno” después del encuentro que tuvieron en noviembre de 2025, cuando el líder amarillo se fue “desilusionado” de la reunión.