Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Diego Spagnuolo para verificar que sean reales

La Justicia designó a un equipo técnico del Ministerio Público Fiscal para determinar si los archivos fueron editados o generados "por sistemas de síntesis automática". El exdirector de ANDIS deberá aportar su voz.

El juez Ariel Lijo designó al equipo técnico que deberá realizar el estudio pericial a los audios del ex director de ANDIS Diego Spagnuolo , ordenado el 30 de abril, para determinar si fueron editados o generados "por sistemas de síntesis automática". Para que la pericia sea posible, el exfuncionario deberá aportar su voz .

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El estudio quedará a cargo de los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal . La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal que dispuso que la pericia solicitada por algunos acusados debe realizarse.

Lijo ordenó que el equipo de especialistas deberá detallar la caracterización técnica del archivo; realizar un análisis comparativo con "material indubitado" , para lo que convocarán a Spagnuolo para que aporte una muestra de su voz que cumpla esa función; comparar parámetros acústico-fonéticos; identificar eventuales operaciones de edición y su naturaleza, tipo y metodología ; y analizar si su origen es sintético o natural .

A partir de la información obtenida, el equipo de peritos deberá concluir si los segmentos adjudicados al ex director de ANDIS son compatibles "con voz humana real de origen no sintético" , si son "atribuibles a la persona de Spagnuolo conforme al material indubitado" y especificar las "limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones".

El juez también pidió la detección de "edición mediante IA o herramientas de síntesis digital" y la detección de "múltiples generaciones digitales". En caso de que haya modificaciones se deberá realizar la "reconstrucción cronológica" de las mismas.

Las pericias se realizarán sobre los audios obrantes en la causa, pero también se sumarán "dos audios que se encuentren disponibles en internet" para compararlos "técnicamente" y detectar "divergencias estructurales o modificaciones entre copias".

Cómo se cuidarán los audios durante el peritaje

Entre otras exigencias, Lijo dispuso que se preserve "estrictamente la cadena de custodia digital", que toda manipulación quede registrada y que se documenten los accesos, hashes criptográficos y bitácoras completas de intervención para evitar cualquier alteración del material original.

La resolución también obliga al equipo de profesionales a informar qué software y herramientas forenses utilizarán, incluyendo sistemas de análisis espectrográfico, autenticación biométrica de voz, detección de edición y reconstrucción temporal de archivos.

Los peritos propuestos por la Fiscalía Federal N°5 son el doctor Roberto Leonardo; el director de Montaje Audiovisual, Bruno Moglia; la operadora de Grabación y Post Producción de Audio, Gala Iglesias Brickles, y los ingenieros Nicolás Sanguineti y José Pollola Barón. Todos tienen 72 horas para aceptar el cargo conferido.

La orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 que designó el equipo técnico