El PRO se relanzó de cara a las elecciones 2027: "Somos el próximo paso"

El partido amarillo, liderado por el expresidente Mauricio Macri, se reunió en Buenos Aires para recomponer la relación con la militancia y recuperar a los votantes que apostaron por la "continuidad del cambio". Asistieron dirigentes aliados y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Con la presencia de gobernadores y referentes el partido, se realizó el acto de relanzamiento de PRO en Parque Norte, con un discurso enfocado en recomponer la relación con la militancia y recuperar a los votantes que apostaron por la continuidad del cambio. “Gestión, trabajo, ideas y futuro: eso es lo que el PRO tiene para ofrecer ”, afirmó. El encuentro contó también con la presencia del jefe de Gobierno porteño quien fue una de las voces principales del acto.

El “ próximo paso ”, así definieron en el PRO que será el emblema de su campaña de cara al 2027. Según lo describió su principal dirigente y fundador, Mauricio Macri, no se trata de un eslogan sino de una agenda de trabajo orientada al futuro cuyo objetivo es "respaldar el cambio que los argentinos eligieron en 2023" y comprometerse a profundizarlo.

En el inicio del discurso, el expresidente bromeó y lanzó una reflexión acerca de su rol como líder del partido más opositor de los últimos años del kirchnerismo: " Casi la tormenta me lleva pero, sobreviví ". Luego continuó con su exposición y señaló que su presencia no estaba vinculada al futuro del partido, sino al del país e indicó que su partido fue el verdadero promotor del cambio hace una década: "Lo que está en juego es ver si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversible".

Macri no sólo le habló a su militancia y a la dirigencia política que lo apoya, sino a esos votantes que perdieron en el 2023. "Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio como los precios que suben, los servicios más caros, la plata que no alcanza, y ellos son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá", expresó.

Por otro lado, diferenció al PRO del Gobierno actual, remarcando que si bien existen diferencias, su partido no se presenta como un obstáculo. "Siempre creímos que el país es más importante que el partido. La prioridad era sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia", señaló Macri.

Desde su mirada de ingeniero, Macri construyó su discurso a base de metáforas vinculadas con la obra y la arquitectura. Señaló que, tras la etapa de demolición, los argentinos necesitan levantar una casa sólida que les brinde la tranquilidad de la estabilidad económica. “Las reformas que perduran son aquellas que se transforman en instituciones, en reglas que no cambian con cada elección”, subrayó. Y añadió: "El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real y eso requiere un Estado pequeño y barato pero que funcione".

En su relanzamiento el PRO planteó que no busca cuestionar el rumbo del actual gobierno sino acompañarlo y completarlo. Señalaron que no serán oposición ni obstáculo para las reformas, destacando que varios ministros provienen de las filas del PRO, lo que interpretan como una continuidad del proceso iniciado en 2015. También subrayaron los aportes de la fuerza en gestión local —como infraestructura, hospitales y escuelas— y afirmaron que el objetivo es seguir construyendo lo que falta para el país.

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El Pro busca recuperar votos

En este relanzamiento el partido buscó recuperar electores que se volcaron hacia Javier Milei. La fuerza sostuvo que señalar lo que falta no implica criticar al Gobierno, sino fortalecer el proceso de cambio iniciado en 2023. En ese sentido, remarcaron que su rol es acompañar lo que está bien y advertir sobre los errores, con el objetivo de que las reformas trasciendan a un solo partido o líder.

El PRO reivindicó su trayectoria de dos décadas enfrentando al populismo y destacó que el desafío sigue siendo consolidar instituciones y estabilidad económica. Bajo la consigna del “próximo paso”, plantearon una agenda que busca pasar del equilibrio fiscal a la inversión productiva, con mejoras concretas en la vida cotidiana de los argentinos.

Según los dirigentes, la siguiente etapa será de construcción, tras consolidar el equilibrio macroeconómico. La fuerza destacó su trayectoria de 20 años y reafirmó que nació para garantizar que el país no retroceda frente al kirchnerismo y el populismo. En su mensaje, subrayó que la única manera de derrotar a esos modelos es gobernando mejor, con gestión, trabajo, ideas y futuro.

El PRO se definió como un actor dispuesto a acompañar lo que está bien y señalar lo que falta, con la meta de consolidar las reformas y proyectarlas hacia el futuro. En conclusión, el PRO busca presentarse como el garante de continuidad del cambio, posicionándose no como un retroceso, sino como el “próximo paso” en la construcción de un proyecto político que aspira a perdurar más allá de quien gobierne.

Jorge Macri

La presencia del jefe de Gobierno porteño

En el acto Jorge Macri subrayó la importancia de “cuidar la ciudad” como una responsabilidad que exige gestión eficiente y orden. Planteó que administrar lo público implica reducir gastos e impuestos sin dejar de prestar servicios, y defendió un Estado que acompañe al sector privado mientras desarrolla infraestructura y atiende a los más vulnerables. También remarcó que el orden es condición para el progreso y la libertad. También fue enfático en su postura a la hora de "ponerle limite a las minorías ruidosas".

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño destacó medidas de su gestión como el levantamiento de manteros, la recuperación de propiedades usurpadas y políticas de seguridad, además de iniciativas en educación, salud y transporte. Señaló que la ciudad apuesta a la innovación tecnológica y a la transformación energética, con proyectos como créditos para taxis eléctricos y el uso de inteligencia artificial en las escuelas.

Jorge Macri concluyó que el PRO es parte esencial del cambio político en Argentina y que su compromiso es garantizar que el populismo no vuelva. "La argentina de hoy y la que viene necesita del PRO", aseguró.