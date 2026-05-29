29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

De qué trata la reforma a Ley General de Sociedades que el Gobierno enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que este viernes ingresará el proyecto para modificar la legislación vigente sancionada en 1972 que regula la creación, funcionamiento y disolución de los distintos tipos societarios.

Por
Los proyectos ingresarán este viernes al Congreso. 

Los proyectos ingresarán este viernes al Congreso.  

En un continuado de la agenda reformista oficialista, el Gobierno anunció que este viernes enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley General de Sociedades (LGS), sancionada en 1972, y que tiene como objetivo la regular la creación, funcionamiento y disolución de los distintos tipos societarios.

Javier Milei recibió diputados de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Milei recibió al embajador de EEUU y anunció una inversión de farmacéuticas por u$s8 mil millones

"Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades. Fin", publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X al dar a conocer la noticia.

La legislación, conocida popularmente como Ley de Sociedades Comerciales, adoptó su denominación actual tras la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación mediante la Ley N° 26.994 y constituye el marco regulatorio fundamental para la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2060401730920095960&partner=&hide_thread=false

Pese a la poca información brindada desde Casa Rosada sobre los detalles del proyecto, fuentes parlamentarias explicaron a C5N que de la elaboración de la iniciativa participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la secretaria de Legal y Técnica y la Inspección General de Justicia.

Tras el anunció de Adorni, el ministro Federico Sturzenegger brindó más detalles en su cuenta de X y señalar que "el proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

Entre los principales cambios enunciados por el funcionario se encuentran:

  • Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite.
  • Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar.
  • Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2060416136936653257&partner=&hide_thread=false

Para Sturzenegger, "todo lo que se esperaba de digitalización se logra acá": "Permitimos la digitalización plena de la sociedad con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia".

"En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las DAO, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", completó.

Noticias relacionadas

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
play

Axel Kicillof sentenció que el plan económico de Javier Milei "enferma y mata"

Históricamente, la actividad del Congreso suele bajar durante el Mundial de fútbol.

Por el Mundial, ¿se paraliza la agenda legislativa?

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

Claudio Vidal acordó con los gremios de YCRT inversiones estratégicas para la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Spagnuolo para verificar que sean reales

Milei disertó en la 12º edición del Latam Economic Forum. 

El lado B y las dudas del foro empresarial donde Milei y Caputo defendieron el plan económico

La exesposa de Centeno.

Cuadernos: nuevos "no me acuerdo" y contradicciones de la exmujer de Centeno

Rating Cero

La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.

Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.

María Becerra eligió como representante a Martin Baclini, ex de Cinthia Fernandez

En el mundo del espectáculo siguen con atención la internación del histórico periodista y conductor.

Chiche Gelblung sigue internado y su cuadro habría empeorado: qué le pasa

La panelista abandonará Lape Club Social.

Bombazo: un exitoso programa se queda sin una de sus principales panelistas

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

últimas noticias

Marco Rubio se reúne para continuar con las negociaciones.

Tras la reunión de Rubio y el mediador paquistaní, hay expectativa por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Hace 16 minutos
La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.

Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

Hace 25 minutos
El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports

Hace 29 minutos
play

Se intensifica la búsqueda de Agostina: 150 efectivos rastrillan un descampado con perros y caballos

Hace 40 minutos
La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

Hace 1 hora