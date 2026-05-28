El lado B y las dudas del foro empresarial donde Javier Milei y Luis Caputo defendieron el plan económico

El Presidente y el ministro de Economía disertaron en la 12º edición del Latam Economic Forum celebrada en un auditorio del Goldencenter donde hubo tenues aplausos y, al principio, no llegó a completarse. La apuesta oficialista a una baja de la inflación, el crecimiento macro y un "derrame" a la micro de cara al 2027.

El Goldencenter de Parque Norte fue el escenario donde este jueves el presidente Javier Milei ; y el ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizaron un nuevo capítulo de la defensa al plan económico del Gobierno , atravesado por una baja del consumo, pérdida del poder adquisitivo y una inflación que no aún no logra perforar el 2%.

El evento, creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders y organizado en conjunto con la Fundación de Acción Social de Jabad, celebró su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos", reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

A primera hora de la jornada, empresarios y asistentes se hicieron presentes para escuchar las palabras del titular del Palacio de Hacienda, que viene de recibir la buena noticia del Fondo Monetario Internacional, que aprobó la segunda revisión del programa y realizó el desembolso de u$s1.000 millones en las arcas del Banco Central. Los dichos de Caputo se enmarcaron en un auditorio al 80%, el cual no llegó a completarse y tuvo tenues aplausos .

El ministro abrió su exposición asegurando que "nos hemos focalizado mucho más en los datos", como ataque indirecto a la prensa, ya que señaló que existe "una divergencia realmente probablemente nunca vista entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando" .

El momento de hablar sobre inflación, indicó que el IPC de abril fue de 2,6% y anticipó que mayo será "un poco más bajo aún". Previo a ello, destacó los datos de la canasta básica alimentaria (con subas de 1,1% en mismo mes), la cual caracterizó como "la más baja desde agosto del año pasado". "Para los próximos 12 meses se espera una inflación en el entorno al al 20%, es decir, no se espera ningún cimbronazo de ningún tipo", agregó.

De cara al próximo año electoral, Caputo se entusiasmó al afirmar: "El 2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar".

"Esta es la la realidad. Lo otro son, no sé, sensaciones, encuestas de 2.000 personas. La realidad son los datos, y los datos mues- muestran esto. Entonces, no no dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve. Esto lo digo porque es difícil eh lidiar con eso, porque a mí me lo preguntan mucho: ¿cómo hacés para ¿cómo hacen para aguantarse el el el periodismo? Porque es realmente increíble la la distorsión que tratan de de de generar", cuestionó Caputo.

Los asistentes y empresarios que formaron parte del evento se mostraron poco receptivos a brindar testimonios a la prensa, las caras y miradas dentro del auditorio del Goldencenter se correspondían con las pocas declaraciones en off enunciadas en el break, previo a las palabras del jefe de Estado. "Caputo dijo que la culpa es de ustedes eh", señaló de manera jocosa un empresario del rubro industrial presente en el evento, que confía en que "la economía va a arrancar, hay que ver lo que pasa de acá a fin de año, pero el 2027 será un buen año. Eso esperamos".

Luis Caputo. - Latam Economic Forum Latam Economic Forum

Javier Milei: "Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento"

Pasado el mediodía, el jefe de Estado cerró el Latam Economic Forum 2026 en un auditorio presentó en un auditorio (ahora sí al 100% de su totalidad) donde reiteró los ataques a la prensa al hablar de la "divergencia" entre los datos y "el relato" proporcionado por los medios de comunicación.

Luego de destacar la baja de inflación la inflación en abril, previo a reconocer que no es "la que queremos", y lejos quedó el número de los previsto en el Presupuesto 2026 para todo el año, Milei recordó que "sacamos a más de 14 millones de la pobreza" y puso en valor la salida del cepo, la cual fue en un año electoral: "Cuando tuvimos los dólares para salir le devolvimos la libertad a los argentinos".

En otra parte de su discurso analizó: “Lo que hay que entender también es que bajar la inflación es una condición necesaria para crecer, no es una condición suficiente. Es decir, la necesita básicamente para quitar el ruido sobre el sistema de precios y para que la asignación de recursos sea la correcta, pero básicamente eso no es lo que genera el crecimiento”.

Javier Milei - Latam Economic Forum

“La estabilidad monetaria y el orden macroeconómico en general, si bien son imprescindibles, no son el motor de crecimiento. Porque además heredamos a un Estado que no estaba destruido solo en sus cuentas, sino también en su legislación”, sostuvo en la misma línea en un discurso que con el paso de los minutos tornó a lo técnico y complejo.

Luego de destacar las últimas victorias políticas en el Congreso, Milei recordó que "el hecho de haber ajustado 15 puntos del PBI fue aumentar el ahorro, devolver eso al sector privado y que eso permita financiar el crecimiento económico. Dicho sea de paso, el crédito nuevamente está creciendo fuertemente, por lo tanto cada semana que pase podemos tener un poquito de zigzag en los indicadores, pero la tendencia es clara: Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”.

Para el Presidente, el próximo paso refiere a un salto cualitativo: "Una vez ordenado los números, es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación. Cuando el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube y el crecimiento se acelera. Eso es lo que alimentamos con el RIGI, lo que vamos a profundizar con el RIGI super RIGI y que acabamos de enviar al Congreso”.

"Argentina ya tomó su decisión dejar de ver pasar de historia delante de sus ojos viendo como los demás aprovechan sus oportunidades mientras su dirigente sigue intentando encontrar la cobertura de sí mismos insistiendo conforme a los responsables de su sucesivo fracaso ustedes pasan solo una vez que Argentina ya cumplió su la pregunta es ¿La región está dispuesta o no a seguir?", concluyó Milei.