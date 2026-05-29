29 de mayo de 2026 Inicio
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Milei recibió al embajador de Estados Unidos y anunció una inversión de u$s8 mil millones

El Presidente y funcionarios argentinos recibieron a Peter Lamelas y una delegación de diputados de la Cámara de Representantes norteamericanos vinculada a Donald Trump. Explicaron que el dinero irá destinado a inversiones clínicas en Argentina.

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Javier Milei recibió diputados de Estados Unidos.

Javier Milei recibió diputados de Estados Unidos.

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En el medio del conflicto con las patentes, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, vinculada a Donald Trump. Además, anunció una inversión de u$s8 mil millones.

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Desde la comunicación del embajador Lamelas comunicaron: “La visita subraya la sólida asociación entre los Estados Unidos y Argentina y el compromiso del Congreso de EE.UU. con su participación activa en la región”.

Además, Milei estuvo con el Ministro de Salud, Mario Lugones, y del encuentro participaron el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de MSD, Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GSK, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

El encuentro se dio en un momento en el que el gobierno frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como negociación con Washington. Ante eso, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a empresas farmacéuticas de innovación en el país, anunciaron una inversión de u$s8 mil millones que será destinada a inversiones clínicas en Argentina.

En un comunicado publicado en las cuentas oficial de Oficina del Presidente, aseguraron que será para fortalecer al país durante los próximos seis años.

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“La inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país, fortaleciendo la articulación entre instituciones públicas y privadas en áreas estratégicas vinculadas a la innovación científica y sanitaria. Esta iniciativa potenciará las capacidades técnicas existentes, ampliará el acceso a tecnologías de última generación y promoverá el desarrollo de terapias innovadoras para los pacientes”, informó.

Y agrega: “El desarrollo de la investigación clínica posee además un impacto directo sobre la generación de empleo altamente calificado y el fortalecimiento de una amplia cadena de valor integrada por profesionales de la salud, centros de investigación, laboratorios, proveedores tecnológicos y servicios especializados. Asimismo, esta actividad promueve el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios científicos y tecnológicos, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo federal del país”.

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