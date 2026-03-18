Mauricio Macri busca revitalizar al PRO de cara al 2027

El expresidente encabezará este jueves un acto en Parque Norte con el objetivo de reafirmar la identidad amarilla y recuperar músculo político para llegar competitivos a las próximas elecciones.

El dirigente Mauricio Macri busca que el PRO llegue competitivo a 2027. En un contexto en el que el partido amarillo perdió peso político tras las elecciones de 2025, y en medio de una de las semanas más complejas para el gobierno de Javier Milei, el expresidente reaparece para relanzar su espacio en un acto que se realizará este jueves a las 10 en Parque Norte.

Consciente de las limitaciones actuales y de los desafíos por delante, el exmandatario ya expresó su intención de llevar un candidato propio a los próximos comicios. En paralelo, impulsa un trabajo articulado para construir un armado federal que garantice presencia en todo el país. En ese marco, uno de los ejes centrales es promover la formación de nuevos dirigentes, especialmente jóvenes sub 40.

Con esa misión, el Pro reunirá este jueves a más de 500 dirigentes de todo el país , desde legisladores, concejales, intendentes y gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), así como al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien estará a cargo de la apertura del acto como anfitrión.

El evento llevará el nombre de “Protagonistas del Futuro” y se desarrollará en tres momentos : uno dedicado al pasado , en el cual buscarán repasar los hitos de gestión; otro dedicado al presente y a los resultados de la gestiones actuales, y otro dedicado al futuro y los desafíos por delante. Allí tomarán la palabra los actuales gobernadores, los presidente de bloque de las dos cámaras del Congreso, el secretario general del Pro, Fernando de Andreis y la presidenta de Fundar, María Eugenia Vidal. El cierre estará a cargo de Mauricio Macri.

Más allá de las especulaciones sobre el contenido del discurso de Macri, fuentes partidarias remarcan que se tratará de “un evento centrado en la identidad del PRO, orientado a una reflexión interna y a mostrar lo que se viene haciendo”. En ese sentido, aclaran que no estará planteado en clave de confrontación, sino como un posicionamiento propio. “No es contra nadie, es algo nuestro”, aclaran.

“La idea es que sea un acto muy nuestro. Que refleje lo que somos, que muestre que estamos vivos a pesar de que muchos prefieran que no lo estemos. Tenemos músculo político y tenemos territorialidad”, enfatizan.

Sin embargo, no descartan que haya menciones específicas sobre el futuro electoral, aunque dejan en claro que “se va a empezar a construir de abajo hacia arriba”, con el foco en las campañas locales y un armado federal que incluirá visitas a distintas provincias. Es por eso que uno de los objetivos es poder mostrar una foto federal. A partir de esta misión, si bien no hay un cronograma definido, se espera que este año el ex presidente visite distintas provincias entre las que destacan Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Corrientes.

En eso también se encuentra trabajando Vidal desde Fundación Pensar, quien este miércoles encabezó un encuentro regional en Jujuy junto a la Fundación Konrad Adenauer. El evento, bajo el lema “El norte que produce”, se enfocó en el turismo, el emprendedorismo y el desarrollo productivo, con participación de referentes públicos y privados. La Fundación impulsa estos encuentros en distintas provincias, abordando temas estratégicos regionales como minería, energía y producción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/2034262754161299708&partner=&hide_thread=false ¡Ya comenzó el Encuentro Regional en Jujuy! “El Norte que produce: una economía productiva real basada en el turismo y la identidad cultural como ventaja competitiva.” — Fundación Pensar (@fpensar) March 18, 2026

Sobre lo que ocurrirá mañana, tampoco descartan que haya alguna referencia a las causas que en las últimas semanas complicaron al Gobierno, vinculadas a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al escándalo Libra, que involucra de manera directa al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese marco, el foco podría estar puesto en la cuestión de la transparencia.

Lo cierto es que desde el Pro mantienen un rol de aliado del Gobierno, especialmente en el respaldo a las reformas económicas, aunque buscan marcar distancia respecto del estilo de La Libertad Avanza (LLA), sobre todo en términos de institucionalidad. Esa diferenciación abarca desde el tono confrontativo hasta episodios puntuales, como el escándalo que involucra a Manuel Adorni.

Si bien resaltan que es demasiado pronto para hablar de candidaturas, entre los nombres que circulan muchos mencionan a Mauricio Macri para la carrera presidencial. En las últimas semanas, dirigentes como el senador Martín Goerling y la legisladora porteña y extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lo pusieron como una opción electoral.