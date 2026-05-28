28 de mayo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof sentenció que el plan económico de Javier Milei "enferma y mata"

El gobernador bonaerense convocó a "reconstruir" y "organizar una alternativa real" para las elecciones de 2027. "Tenemos una tradición, una historia, un futuro con justicia social que es para todos y todas", aseguró.

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Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Noticia Web

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el plan económico del presidente Javier Milei, sentenció que "enferma y mata" y afirmó: "Como dijo el papa Francisco, enferma el cuerpo y el alma". Aún así, el mandatario bonaerense reconoció que no alcanza solo con denunciar y llamó a "reconstruir" y "organizar una alternativa real".

Axel Kicillof crece en las encuestas de cara a 2027.
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"Nos quieren convencer que, si no es Milei, será otro que siga por la misma senda. Tenemos una tradición, una historia, un futuro con justicia social que es para todos y todas", disparó Kicillof este jueves en el lanzamiento del módulo de salud de Movimiento Derecho al Futuro.

El economista aseguró que asumió este desafío como una "obligación histórica" y cerró: "Les vengo a pedir que salgamos a recorrer, escuchar y convocar, que abracemos a los que están perdiendo la esperanza. Les pido que mientras dure la pesadilla libertaria defendamos cada hospital, cada centro de salud, cada salita y política pública porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina".

Axel Kicillof

"Tenemos que cambiar el rumbo económico del país, darle a la Argentina a un proceso de desarrollo y crecimiento justo, federal y que se sostenga", pidió el gobernador y agregó: "Es para eso que estamos lanzando el Movimiento Derecho al Futuro Salud y es por eso que militamos y nos organizamos".

Entre los indicadores de salud que empeoraron, mencionó una escalada del 6% de la mortalidad infantil y un incremento del 37% de la mortalidad materna. "El abandono de Milei configura un crimen social y sanitario. El de Milei es el gobierno más insensible de la democracia", sentenció el exministro de Economía.

Axel Kicillof versus Javier Milei en las encuestas

Una encuesta realizada por la consultora CEOP Latam reflejó un escenario positivo para Axel Kicillof: mientras la imagen del presidente Javier Milei se derrumba, el gobernador bonaerense crece en intención de voto.

En dicho relevamiento, el titular de la provincia de Buenos Aires obtuvo un 30,3% de intención de voto positiva, mientras que el 53,3% descartó apoyarlo y un 15,5% se mostró abierto a hacerlo. En la misma línea, el peronismo-kirchnerismo apareció como el espacio político con mayor nivel de identificación entre los encuestados.

El análisis también planteó un escenario complejo para el presidente Javier Milei de cara a una eventual reelección. Según el relevamiento, el 62,2% respondió que no respaldaría una nueva candidatura presidencial de Milei. En contraste, un 29,9% afirmó que seguramente lo votaría otra vez y un 6,9% sostuvo que podría acompañarlo en las urnas.

En cuanto a la imagen de otros espacios y dirigentes nacionales, el expresidente Mauricio Macri registró uno de los niveles más altos de rechazo: apenas el 5,8% aseguró que lo votaría, frente a un 75,1% que afirmó que no lo elegiría. Un 17,1%, en tanto, dijo que podría considerarlo.

Axel Kicillof en el lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro Salud

Embed - Lanzamiento Espacio MDF Salud

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