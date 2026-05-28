28 de mayo de 2026 Inicio
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Claudio Vidal acordó con los gremios de YCRT inversiones estratégicas para la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

El gobernador de Santa Cruz consensuó incorporar al proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico la reactivación del sistema ferroviario y la puesta en marcha de la usina de 21 megas.

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Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

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El gobernador santacruceño Claudio Vidal encabezó dos jornadas de trabajo con los distintos gremios que representan a los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El objetivo central de los encuentros fue consensuar la incorporación de obras clave al anexo de la Ley de Financiamiento Estratégico, cuyo listado definitivo será elevado este viernes a la Legislatura provincial.

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De las reuniones participaron representantes de los sindicatos ATE, La Fraternidad, Luz y Fuerza y APS. Tras los debates, el Ejecutivo y los gremios acordaron priorizar dos iniciativas fundamentales para el futuro de la Cuenca Carbonífera: la renovación de la conectividad férrea y la recuperación integral de la generación energética.

El plan de acción estructurado entre el gobierno de Santa Cruz y los sectores sindicales se apoya en dos grandes pilares orientados a recuperar la capacidad operativa de la empresa estatal: la infraestructura y la logística.

En cuanto a la optimización del transporte del carbón, se acordó el financiamiento para la compra de un tren destinado a agilizar el traslado del mineral. Esta adquisición busca mejorar sustancialmente la logística y fortalecer la actividad productiva global de la cuenca.

Con relación a la puesta en valor de la usina de 21 megas, el gobierno provincial enviará fondos específicos para reactivar y poner en funcionamiento esta central termoeléctrica, una infraestructura considerada vital para garantizar el abastecimiento eléctrico y el crecimiento industrial de la región.

"La incorporación de este equipamiento apunta a recuperar capacidad operativa y acompañar el crecimiento de YCRT como empresa estratégica para Santa Cruz", destacaron desde el Ejecutivo provincial.

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Impacto fiscal: menores costos energéticos

Además de los beneficios directos para los habitantes de la Cuenca, el acuerdo tiene un fuerte componente de alivio para las arcas públicas. Al recuperar la capacidad de generación propia de YCRT, Santa Cruz podrá adquirir esa energía directamente, lo que se traduce como una reducción directa de los costos energéticos que actualmente debe afrontar la administración provincial.

La Ley de Financiamiento Estratégico, bajo análisis en la Legislatura, busca apuntalar la infraestructura y la producción energética en Santa Cruz. La integración de estos proyectos al listado que se elevará este viernes se alinea con esa estrategia de desarrollo provincial.

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