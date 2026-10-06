6 de octubre de 2026 Inicio
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Mariel Fernández advirtió que "las derechas neoliberales avanzan sobre los recursos naturales"

La intendenta de Moreno brindó un discurso en el congreso Unidas Triunfaremos y alertó que "hace décadas que la derecha liberal propone, para nuestro continente, que el Estado se corra de las tareas".

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Mariel Fernández encabezó un acto con Axel Kicillof.

La intendenta del partido de Moreno, Mariel Fernández, advirtió por el crecimiento de la derecha en el continente y remarcó que "avanzan sobre nuestros recursos naturales, los granos, minerales y la biodiversidad". Además, destacó la importancia del rol de las mujeres en el sector político.

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Fernández encabezó el congreso Unidas Triunfaremos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el que se refirió al papel de las mujeres en la función pública: "La idea es que las mujeres nos encontremos a discutir de política, que muchas veces quedamos relegadas de la tarea pública. Las compañeras trabajan con mucho compromiso sosteniendo los momentos difíciles de nuestro país".

En tal sentido, alertó sobre el impacto de la derecha. "Hace décadas que la derecha liberal propone, para nuestro continente, que el Estado se corra de las tareas. Nos hablan del libre mercado y sin embargo cada vez que el Estado se corre estas derechas neoliberales avanzan sobre nuestros recursos naturales, los granos, minerales y la biodiversidad", aseveró.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno.

"Cuando el Estado se corre, ahí están las mujeres y nuestras compañeras. Cuando el Estado deja sin protección hay un andamiaje comunitario sistemático que sostiene y no reconocen. Cuando decimos que hacemos una tarea, también queremos ser la expresión política de nuestro trabajo", agregó en esta línea.

Por último, profundizó sobre el género femenino: "Las mujeres peronistas queremos ser la expresión política de ese trabajo y organización que sostienen cada crisis las redes comunitarias a lo largo y ancho del país. Nos ponemos al servicio de todo lo que se necesita construir. Acá están las mujeres de pie para reconstruir una Argentina que nos incluya a todos y todas".

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