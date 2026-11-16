Otra fuga de gas por la ruptura de un caño durante una obra: evacuaron a vecinos de Caseros La fuga en Juan de Garay entre las calles Olavarría y Coronel Pringles provocó un principio de incendio que consumió el gas. Cortaron los servicios en la zona y acudieron cinco dotaciones de bomberos. Por Agregar C5N en









La fuga de gas en Caseros provocó el corte de servicios y la evacuación de los vecinos.

Tras la tragedia en Lanús, hubo otro escape de gas a causa de la ruptura de un caño durante una obra en Caseros. Los vecinos de Juan de Garay entre las calles Olavarría y Coronel Pringles fueron evacuados y se cortaron los servicios mientras cinco cuadrillas de bomberos trabajaban en controlar el principio de incendio proveniente del caño roto.

El incendio permitió que el gas se consumiera y se evitó que se dispersara la casas cercanas a la fuga. Según contó el jefe de bomberos de Tres de Febrero, Javier Mayol, a TN los trabajadores realizaron un socavado dentro del perímetro de la obra y chocaron contra uno de los caños de gas.

Las circunstancias que provocaron la ruptura deberán ser determinadas, pero la principal hipótesis es un accidente.

Los bomberos decidieron mantener activa la llama para permitir que el gas se consumiera de manera controlada, en lugar de apagar el fuego y correr el riesgo de que el combustible se acumulara o propagara hacia otros sectores.

Al lugar de la fuga también acudieron cuatro cuadrillas de Naturgy, la empresa distribuidora del gas y propietaria del caño roto, encargadas de intervenir sobre la red afectada y avanzar con el aislamiento del sector donde se produjo el escape. Una vez que concluyan ese trabajo los vecinos podrán retornar a sus hogares de forma segura.

Explosión en Lanús: restituirán el servicio de gas antes del miércoles En el marco de la investigación por la explosión en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, donde se realizó un corte preventivo del servicio de gas en la zona céntrica, el municipio informó este lunes que el suministro será restituido antes del miércoles, excepto en la zona más crítica del estallido que causó la muerte de una persona el viernes. "Durante las próximas 48 horas, MetroGAS va a restituir el servicio a todas las viviendas y comercios que se encuentran sin gas, siempre que estén fuera de la zona restringida que se señala en el mapa a continuación. Es importante que permanezcan en el lugar hasta el arribo de la cuadrilla. Una vez habilitado el servicio de gas, Edesur comenzará a restablecer la conexión de luz, también durante las 48 horas", expresa el comunicado, publicado al mediodía. Instagram @lanusmunicipio