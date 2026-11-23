Reforma electoral y Presupuesto 2027, en el centro de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno En el habitual encuentro de los martes en Casa Rosada se coordinarán negociaciones con bloques aliados en una semana muy caliente para la agenda legislativa libertaria, que incluye la primera presentación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en el Senado, Por Agregar C5N en









La reforma electoral, la ley de ludopatía y el Presupuesto 2027 centrarán la reunión semanal de la mesa política del Gobierno este martes en Casa Rosada. Encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el encuentro habitual buscará coordinar las negociaciones con los bloques aliados para definir la estrategia parlamentaria en la última semana de sesiones ordinarias, en la previa a la convocatoria a extraordinarias.

Durante la jornada se trazarán los pasos para llevar el jueves al recinto del Senado la reforma electoral y las iniciativas económicas, al tiempo que se evaluarán las tensiones en torno al debate por la ley de ludopatía —que comenzará a discutirse este miércoles en comisiones en la Cámara Alta, en la previa al vencimiento del estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados—, proyecto sobre el cual ya pesa la advertencia oficial de un eventual veto si prosperan determinados artículos impulsados por la Iglesia.

De cara a una semana decisiva para las aspiraciones parlamentarias del oficialismo, la hoja de ruta también prevé avanzar el jueves con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y sostener el ritmo de las iniciativas antes del cierre del período ordinario. Para garantizar esos respaldos en el Congreso, el encuentro sumará a los referentes del ala política del Gobierno, en el marco de las negociaciones con los bloques aliados que encarnan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem.

También se espera la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, completarán la mesa. Con esa integración, el oficialismo buscará impulsar uno de sus principales objetivos institucionales: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otras modificaciones al sistema de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En cuanto al proyecto contra el juego online, si bien el bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen de comisión, fuentes oficiales ratificaron su rechazo al texto impulsado por la Iglesia. "Es como la Ley Seca, no tiene sentido", argumentaron desde el Ejecutivo ante la agencia Noticias Argentinas para justificar su postura.