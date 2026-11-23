La reforma electoral, la ley de ludopatía y el Presupuesto 2027 centrarán la reunión semanal de la mesa política del Gobierno este martes en Casa Rosada. Encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el encuentro habitual buscará coordinar las negociaciones con los bloques aliados para definir la estrategia parlamentaria en la última semana de sesiones ordinarias, en la previa a la convocatoria a extraordinarias.
Durante la jornada se trazarán los pasos para llevar el jueves al recinto del Senado la reforma electoral y las iniciativas económicas, al tiempo que se evaluarán las tensiones en torno al debate por la ley de ludopatía —que comenzará a discutirse este miércoles en comisiones en la Cámara Alta, en la previa al vencimiento del estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados—, proyecto sobre el cual ya pesa la advertencia oficial de un eventual veto si prosperan determinados artículos impulsados por la Iglesia.
De cara a una semana decisiva para las aspiraciones parlamentarias del oficialismo, la hoja de ruta también prevé avanzar el jueves con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y sostener el ritmo de las iniciativas antes del cierre del período ordinario. Para garantizar esos respaldos en el Congreso, el encuentro sumará a los referentes del ala política del Gobierno, en el marco de las negociaciones con los bloques aliados que encarnan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem.
También se espera la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, completarán la mesa. Con esa integración, el oficialismo buscará impulsar uno de sus principales objetivos institucionales: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otras modificaciones al sistema de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
En cuanto al proyecto contra el juego online, si bien el bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen de comisión, fuentes oficiales ratificaron su rechazo al texto impulsado por la Iglesia. "Es como la Ley Seca, no tiene sentido", argumentaron desde el Ejecutivo ante la agencia Noticias Argentinas para justificar su postura.
Presupuesto 2027: el Gobierno consiguió dictamen en Diputados y quedó listo para llegar al recinto
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno, por lo que el proyecto quedó listo para debatirse en el recinto. La iniciativa sufrió varias modificaciones de parte de la administración libertaria con el objetivo de acercar posiciones con otros bloques y que avance.
El proyecto reunió 27 firmas, divididas entre La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además de distintos bloques de Tucumán, San Juan, Catamarca y Misiones.
La iniciativa prevé sostener el superávit fiscal, un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, una mejora del salario promedio del 25,4% y un dólar a 1.847,6 para fin de año ,ademas de exportaciones por más de 130 mil millones y un superávit comercial superior a u$s15 mil millones.
Entre sus modificaciones principales destaca la eliminación del capítulo sobre discapacidad, decisión tomada tras las críticas al envío original y luego de que Diputados aprobara una iniciativa oficialista para fijar un régimen permanente de prestaciones y pensiones para el sector.