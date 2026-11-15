16 de noviembre de 2026 Inicio
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Conmoción en el fútbol argentino: murió un jugador que se había golpeado la cabeza en un partido de inferiores

El joven categoría 2008 jugaba fútbol en FC Ezeiza y futsal en Nueva Estrella. Ambas instituciones deportivas lo despidieron en redes sociales. Estaba internado desde el último jueves.

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Abel Núñez jugaba fútbol en FC Ezeiza y futsal en Nueva Estrella.

Abel Núñez jugaba fútbol en FC Ezeiza y futsal en Nueva Estrella.

Abel Núñez, jugador de fútbol en FC Ezeiza y de futsal en Nueva Estrella, falleció luego de permanecer tres días internado debido a un golpe en la cabeza que lo desmayó en la cancha en su último partido del club del conurbano. La noticia fue confirmada por ambas instituciones deportivas en Instagram, donde se despidieron del futbolista.

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"Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", aseguraron desde Nueva Estrella, el primer club en publicar sobre el fallecimiento de Abel. En el mismo posteo anunciaron la suspensión de las actividades de ese día para acompañara a las amistades y a la familia del joven.

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Más tarde, desde el FC Ezeiza despidieron al jugador tres días después de haber publicado que estaba internado. "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", lamentaron.

En su último partido Abel recibió de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción, según publicó Infobae. Enseguida, fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El encuentro de Quinta División fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación.

El partido se desarrolló en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz.

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“La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”, escribieron desde Argentinos Juniors en X luego de que se cancelara su partido de futsal con Nueva Estrella de este domingo.

Por su parte, la comunidad de hinchas de Nueva Estrella despidieron al joven futbolista en sus historias de Instagram: "Una noticia que nos parte al medio a todos, te vamos a extrañar Paraguay querido".

El comunicado completo del club Nueva Estrella por la muerte de Abel Núñez

Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel.

Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad.

Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia.

Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar.

QUE EN PAZ DESCANSES PARAGUA QUERIDO NO TE IMAGINAS CUANTO TE VAMOS A EXTRAÑAR .

El comunicado completo del club FC Ezeiza por la muerte de Abel Núñez

LA NOTICIA MÁS DURA QUE NOS TOCA COMUNICAR COMO CLUB.

Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar.

Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida.

Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia.

Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil.

Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia.

Fútbol Club Ezeiza.

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