"Quiero los nombres": la despedida al ladrón de 16 años que murió en un tiroteo en Morón La familia del adolescente le dedicó una serie de mensajes tras el hecho, que ocurrió durante un intento de robo. Los investigadores buscan establecer el origen de los disparos. Por Agregar C5N en









El ladrón que murió en un tiroteo tenía 16 años.

La familia de Mateo Nicolás Sánchez Carmody, el adolescente de 16 años que murió el domingo en el partido bonaerense de Morón en medio de una balacera, lo despidió en las redes sociales mientras los investigadores buscan establecer el origen de los disparos.

La hermana de Sánchez Carmody se refirió al hecho y pidió conocer las identidades: "Quiero los nombres y las direcciones de los giles que lo dejaron morir". Por su parte, uno de sus amigos agregó: "¿Por qué, hermanito mío? Mateito, hermano, ¿por qué a vos rata la concha bien de la gorra y a los giles dejás morir?"

El hecho ocurrió en la intersección de Alejandro de Aguado al 1200 y Juan Maza, cuando dos jóvenes de 19 años estacionaban su Toyota Etios gris para asistir a un cumpleaños. En ese instante, al menos tres sujetos armados descendieron de un Fiat Cronos gris con fines de robo, por lo que las víctimas corrieron para ponerse a resguardo y escucharon lo que un investigador definió como "una lluvia de balas".

Allegados despidieron al ladrón de 16 años tras el hecho. Los peritos contabilizaron al menos siete impactos de bala entre la puerta del conductor y el guardabarros del Toyota Etios, una secuencia que evidencia que el tirador vació el cargador completo. Tras los disparos, los asaltantes escaparon a toda velocidad en el Cronos, aunque el menor cayó sin vida sobre el asfalto junto a un revólver que secuestraron los efectivos de la Comisaría Primera.

Mientras la Justicia busca establecer el origen exacto de las balas, un allegado al caso aseguró a la agencia Noticias Argentinas que los propios delincuentes "se mataron entre ellos". Sin embargo, los investigadores mantienen abierta la línea que apunta a la intervención de una persona aún no identificada que respondió al asalto y disparó contra la banda.

El fiscal investiga la fuga de la banda tras los incidentes con los allegados del menor En tanto, luego del tiroteo los investigadores hallaron el Fiat Cronos utilizado por los asaltantes abandonado en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, vehículo que tenía pedido de secuestro por robo en Morón. Testigos observaron el descenso de cuatro sospechosos que permanecen prófugos. La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el cotejo balístico de las vainas servidas y la autopsia para determinar la cantidad de heridas y el calibre del arma homicida.