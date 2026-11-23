Salvaje ataque en Rosario: golpeó de manera brutal al empleado de un kiosco porque le negó pasar al baño Las cámaras de seguridad del comercio registraron la agresión ocurrida el sábado. El sospechoso escapó a pie tras el hecho y la Fiscalía analiza las imágenes viralizadas en redes sociales para lograr su captura. Por Agregar C5N en









El cliente primero sonrió y luego se abalanzó a golpes sobre el empleado.

Un hombre golpeó brutalmente a un empleado de un kiosco en la ciudad de Rosario el pasado sábado luego de que el trabajador le negara el acceso al baño del local, en un violento episodio registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El ataque ocurrió en un local de avenida Francia al 1000, casi esquina San Luis, tras la explicación del empleado sobre la presencia de mercadería acumulada en el sanitario. El cliente primero sonrió, luego se abalanzó a golpes sobre el trabajador y finalmente se retiró del lugar a pie.

El video del hecho se viralizó en redes sociales antes de que la Fiscalía tomara intervención en el caso. Debido a que las imágenes muestran con claridad el rostro del agresor, los investigadores advierten que el sospechoso permanece escondido.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía ordenó medidas judiciales y la Policía releva cámaras de la zona para reconstruir la ruta de escape. Los dueños del kiosco difundieron el registro y pidieron que cualquier persona con datos se comunique al 911 o acuda a la comisaría.

Otro joven sufrió un brutal ataque por la espalda en un kiosco de Merlo A pocas horas del hecho en Rosario, las cámaras de seguridad de un kiosco de Merlo captaron otra feroz agresión contra un joven llamado Santiago. Un atacante se acercó por detrás mientras la víctima permanecía sentada junto a un amigo y la golpeó hasta dejarla inconsciente en el suelo.

Pablo, el padre del joven herido, denunció que dos acompañantes del agresor impidieron la defensa de su hijo y afirmó: "Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió". El hombre aseguró que su hijo "no tuvo oportunidad de reaccionar" y describió la secuencia: "Lo golpeó de atrás". Según el testimonio familiar, ambos jóvenes se conocen de la ciudad y el conflicto responde a una disputa sentimental por la exnovia del agresor.