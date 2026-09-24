24 de septiembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof: "No existe 'el milagro argentino' si la gente no puede pagar la factura de luz o la comida"

El gobernador bonaerense criticó el programa económico de Javier Milei al regresar de su viaje a Nueva York. Advirtió sobre la pérdida de más de 400.000 empleos, denunció el deterioro del poder adquisitivo y reclamó un cambio urgente en el modelo.

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Axel Kicillof en Minuto Uno.

C5N

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "no existe 'el milagro argentino' si la gente no puede pagar la factura de luz, el alquiler o la comida", al cuestionar el rumbo económico del gobierno presidente Javier Milei tras exponer la situación social del país en Nueva York.

Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81° Asemblea General de las Naciones Unidas.
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En una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el mandatario bonaerense se refirió al aumento del costo de vida y la recesión que afecta tanto a la población como a las pequeñas y medianas empresas. Además, relacionó la caída del consumo con el cierre masivo de comercios e industrias. "Funden todos. Y eso es lo que estamos viviendo, más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en la Argentina", señaló el gobernador.

Kicillof extendió su diagnóstico hacia el conjunto de las actividades económicas y culturales del país. Según dijo, el deterioro no discrimina rubros y paraliza la producción en todos los niveles. "Hay una catástrofe, se está viviendo una catástrofe productiva, laboral, social, y son sectores desde la cultura, el cine, el teatro, pasando por el turismo, el servicio, industria, construcción, comercio, todo para atrás", sentenció.

Axel Kicillof expuso la crisis argentina ante inversores internacionales en Nueva York

El mandatario bonaerense explicó los motivos de su reciente agenda internacional en los Estados Unidos. En ese contexto, afirmó que su objetivo principal fue mostrar la realidad social de las distintas regiones argentinas sin ocultar los efectos del plan oficial.

Kicillof remarcó que las dificultades económicas afectan a todo el mapa federal por igual. "Yo lo que fui a mostrar es la situación real de la Argentina, la realidad que tenemos, lo que pasa en el territorio, lo que pasa no solo en el Conurbano o el interior de la Provincia, sino en las provincias argentinas que anduve recorriendo y en todos lados es lo mismo", afirmó el mandatario bonaerense.

"No hay solución provincial para problemas nacionales, no la hay. Entonces lo que hay que cambiar es el modelo económico", enfatizó.

Axel Kicillof: "Están llenándole los bolsillos de guita a la timba financiera"

En su crítica al esquema económico gubernamental, Kicillof denunció un sesgo favorable hacia los sectores financieros en perjuicio de la industria y la producción de bienes.

"Están llenándole los bolsillos de guita a la timba financiera, que tampoco debe llamarnos la atención, porque ya sabemos de dónde vienen, y al mismo tiempo la economía real, que se estrola", aseveró el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

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