El senador Chuck Schumer anunció que seguirán de cerca al presidente estadounidense tras la reincorporación del empresario a la compañía tecnológica. "Está anteponiendo sus propios intereses", remarcó.

El senador demócrata estadounidense Chuck Schumer anunció que su partido investigará al presidente Donald Trump después de la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia , menos de dos semanas después de su renuncia en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales.

Schumer cuestionó la postura del mandatario estadounidense y recordó su traspié en los últimos comicios legislativos. "Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional, dejando claro que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral", aseveró en la red social X.

En tal sentido, remarcó que su partido buscará determinar los alcances del respaldo del republicano: "Los demócratas utilizarán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que venda nuestra seguridad nacional por beneficio económico".

Por lo pronto, el Partido Demócrata alcanzó el domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que seguía en disputa. Se trata de su mayor número de escaños desde 1992 .

Huang tiene previsto asistir al Congreso el 1° de diciembre para mantener una entrevista a puertas cerradas con tres comités de la Cámara de Representantes. "Cuando fue destituido y dejó de ser director ejecutivo, seguimos investigando los hechos. El hecho de que haya sido restituido en el cargo no cambia nada. Hay serias dudas sobre las implicaciones para la seguridad nacional que aún requieren respuesta" , subrayó un vocero del Comité Selecto Permanente de Inteligencia en un comunicado.

En tanto, previamente Trump había celebrado la reincorporación de Huang al frente de Nvidia y destacó al ingeniero como un "gran patriota" y un "tesoro nacional". Además, aseguró que el Gobierno norteamericano no tiene elementos para considerar que su regreso represente una amenaza para la seguridad nacional.

El mandatario agregó que el fiscal general de Estados Unidos confirmó que no existen pruebas de que el empresario haya incurrido en alguna conducta ilegal. Sin embargo, pidió que Nvidia continúe con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas de exportación de tecnología.

El regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia

El empresario volvió a la empresa luego de una serie de reuniones que mantuvo con los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.

La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.

El caso había generado preocupación dentro de la compañía por las posibles implicancias de esos contactos, especialmente por el carácter estratégico de Nvidia en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.