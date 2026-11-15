Un hombre murió tras ser atacado por un pitbull durante una crisis convulsiva

Pablo Gustavo Rasgido tenía 38 años y estaba con su novia cuando ocurrió el hecho el último viernes. La Justicia todavía investiga si las mordeduras del animal le causaron la muerte.

La novia de Pablo Gustavo Rasgido , una mujer de 36 años, relató a la Policía que su pareja sufrió una crisis convulsiva, cayó al piso y el pitbull comenzó a morderlo en su casa de la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, el último viernes.

Una mujer fue asesinada por su expareja tras visitarlo en una cárcel de máxima seguridad

Integrantes del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida a raíz de una llamada a emergencias. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cuerpo del hombre con heridas en el rostro y manchas de sangre en el lugar .

La propietaria de la casa entonces le contó a la Policía que se encontraba junto a su novio cuando este sufrió un ataque que describió como similar a "una crisis epiléptica". La mujer sostuvo que las lesiones provocadas por el animal le causaron la muerte a su pareja , aunque esa circunstancia todavía debe ser determinada mediante las pericias correspondientes.

De acuerdo al personal médico que asistió al domicilio alrededor de la una de la madrugada, la mujer solo presentaba una lesión leve en el codo . Se encontraba consciente, orientada y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en la casa.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Los Polvorines , que dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.

La opinión de un profesional sobre los pitbull

Luego de que un pitbull matara a un nene de tres años en Córdoba, el veterinario Juan Enrique Romero (MN 3010) señaló que los ataques de pitbull son "cuestión de causalidad, no casualidad" y explicó en C5N: "De la misma manera que un auto puede transformarse en un arma, un perro puede transformarse en un arma cuando quien lo tiene no sabe lo que tiene".

"Un chico de tres años está a la altura del perro, por eso los niños son los más mordidos", señaló Romero y remarcó: "Esto se puede evitar con tutoría responsable". Al desmayarse, Rasgido quedó a la altura del animal.