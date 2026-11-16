Nicolás Salerno tenía 48 años y fue encontrado sin vida este domingo por otro empleado del Planetario del Paseo del Bosque. El caso está caratulado como "averiguación de causales de muerte".

Nicolás Salerno era coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El astrónomo Nicolás Salerno , de 48 años, fue hallado sin vida por un compañero de trabajo en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el último domingo a las 22 y la Justicia investiga si se trató de un accidente y cayó del techo sin intencionalidad o sucedió otra cosa.

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La Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Plata está a cargo del caso y dio intervención a la Policía Federal, ya que el predio corresponde al ámbito de la Justicia Federal. La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte” .

El compañero que lo encontró inmediatamente llamó al 911 y, cuando llegaron al lugar, el trabajador ya no tenía signos vitales.

Salerno, además de ser el coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires , en el Observatorio vigilaba el comportamiento de las estrellas y constelaciones.

Las declaraciones que tomó la policía en el lugar apuntan a que Salerno se habría resbalado mientras trabajaba en la parte superior del observatorio . Lo que abonaría la hipótesis de un accidente laboral, pero la Justicia deberá probarlo.

El último sábado el Observatorio se unió a la Noche de los Museos en La Plata y ofreció cinco circuitos a las personas que hicieran la fila para ingresar a la institución antes de medianoche.

Cómo despidió la UNLP a Nicolás Salerno

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas publicó un comunicado en Instagram para despedir "con mucho dolor" al astrónomo y lo definió como "un apasionado de la astronomía" que "contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución".

"Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza", lamentaron desde la institución educativa y anunciaron: "La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo".

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La publicación estuvo acompañada de una foto de Salerno en blanco y negro y una cinta negra en símbolo de duelo.