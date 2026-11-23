Luego del cruce mediático entre Marta Fort y su exnovio, Wanda Nara detalló que estuvo en contacto con ella y le aconsejó cómo atravesar el mal momento amoroso. "Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate...", deslizó la modelo en el móvil de Infama y remató: "Cinco veces le dije ‘que casamiento ni casamiento’".
La conductora de MasterChef Celebrity, el reality de cocina del que participa la hija de Ricardo Fort, compartió cómo se lleva con la joven de 22 años: "Me parece una chica divina, me parece amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando, sé del esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí".
Wanda enumeró cinco tips para Martita: "Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute. Que no se enganche". "Le di los consejos que yo, como mujer, pensaba", resumió la actriz y reiteró: "Consejos personales de lo que a mí me parecía de lo que estaba pasando".
La empresaria también se refirió a la entrevista que brindó Juan Manuel Ramírez tras la ruptura donde criticó la vida de su exnovia y consideró: "Que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien".
El comunicado de Marta Fort contra su exnovio
Luego de mantener una conversación telefónica tras las repercusiones que tomaron los dichos del joven uruguayo en los medios, la influencer sintió la necesidad de salir a desmentir versiones sobre su intimidad.
"Última cosa que voy a hablar del tema: estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión", comenzó señalando antes de aclarar que decidió expresarse recién después de dialogar en privado con él.
Uno de los ejes centrales de su publicación estuvo orientado a rechazar las versiones vinculadas a supuestos excesos nocturnos o problemas de consumo, defendiendo su exigente rutina diaria y laboral lejos de los prejuicios económicos. La participante de MasterChef negó las acusaciones que comenzaron a circular: "No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo ya no lo vi necesario".
Y remarcó que hace meses lleva una vida sumamente tranquila: "No me drogo. Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él".
Asimismo, la joven detalló cómo buscó modificar sus hábitos cotidianos para adaptarse a las preferencias de su entonces pareja y derribar cualquier distancia social o prejuicio por su apellido.
Según explicó, dejaron atrás las salidas gastronómicas costosas para compartir planes caseros e íntimos junto a su entorno más cercano: "Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa. Porque justamente, quería que me saque de esa etiqueta y quería que él entienda que me podía amoldar a su disfrute porque al fin y al cabo ese era mi objetivo".
Respecto a los cuestionamientos sobre su disponibilidad para viajar a Uruguay, Marta defendió su compromiso profesional y recordó que reorganizó sus compromisos laborales de fin de semana para priorizar el vínculo afectivo: "Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba. Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque por más que no le pese lo económico tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive". De ese modo, subrayó que liberó su agenda para poder visitarlo y que acordó con él cada paso antes de escribir este mensaje.