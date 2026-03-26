Manuel Adorni se reunió con ministros y estará en un acto con Milei para intentar dejar atrás la semana trágica

El jefe de gabinete mantuvo encuentros con Patricia Bullrich, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques y Sandra Pettovello en Casa Rosada para mostrar gestión en medio del caos. El presidente volverá a mostrarse con su funcionario tras las versiones sobre su posible salida.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , está dispuesto a recuperar su centralidad dentro del gobierno. Con agenda sobrecargada y muestras continuas de apoyo, el jefe de gabinete está dispuesto a dejar atrás el escándalo que lo tiene como protagonista luego emprender un viaje con destino a Punta del Este y el pago de un pasaje a Nueva York no utilizado para su esposa, Bettina Ageletti , a los que sigue sin justificar de dónde sacó los fondos para abonar.

Este jueves, el jefe de gabinete mantuvo encuentros con tres ministros. Por la mañana, puntual a las 11:30, Patricia Bullrich ingresó a la Casa Rosada y, sin dar declaraciones, se dirigió directamente al despacho de la planta baja que el ex vocero ocupa desde su desembarco en el Ejecutivo. El encuentro duró poco más de treinta minutos y, según expusieron desde los círculos de ambos referentes oficialistas, tuvo como objetivo alinear los planes legislativos del gobierno en el Senado , donde las próximas semanas La Libertad Avanza buscará tratar y aprobar los pliegos de más de sesenta jueces, las leyes de propiedad privada y la Ley Hojarasca impulsada por el ministro desregulador, Federico Sturzzeneger .

El encuentro quedó estampado con un retrato casual que estalló en las redes sociales. Días atrás , las versiones sobre los desencuentros entre Bullrich y Adorni se multiplicaron por la llamativa decisión de la senadora de no sumarse explícitamente al operativo contención que gran parte del oficialismo montó en el mundillo digital. Este bajo perfil, sumado a las sospechas internas sobre el rol de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que estuvo bajo su control político hasta su salida del Ministerio de Seguridad, fue un combo explosivo para reavivar las versiones sobre la disputa, todavía solapada, que el ex vocero y la ex macrista mantienen por el control de la jefatura de gobierno porteña.

Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX

Finalizada esa cumbre, fue el turno del flamante ministro Juan Bautista Mahiques , quien se encuentra en tratativas para avanzar para cubrir las más de trescientas vacantes abiertas en la justicia que tienen en alerta a la Corte Suprema por el riesgo sobre el mal funcionamiento del servicio. Con otra foto para sumar al álbum, Adorni busca mostrarse activo para contrarrestar las versiones que lo daban afuera del esquema de gobierno y, por sobre todo, para reafirmar el apoyo incondicional que Javier y Karina Milei le concedieron desde el minuto uno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2037196208653930601&partner=&hide_thread=false Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.



Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.



¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

Más tarde llegaron los cónclaves con Sandra Pettovello, quien hace algunas horas anunció la suspensión de la operatoria y apertura del correspondiente sumario de 25 cooperativas de trabajo radicadas en el municipio de La Matanza. Con la ministra de Capital Humano el jefe de gabinete tiene en agenda avanzar con la cancelación de planes laborales, como el Potenciar Trabajo, así como también la puesta en marcha de vouchers para el acceso a ciertas actividades educativas. El plan, según comentaron desde el oficialismo, es hacerlo en el transcurso de este año.

Por último, Adorni se reunió con el ministro del interior, Diego Santilli, encargado oficial de mantener aceitada la relación con los gobernadores aliados. El ex miembro del PRO reiniciará esta semana los cónclaves bilaterales con los mandatarios provinciales para lograr reunir las mayorías que durante las sesiones extraordinarias ayudaron al oficialismo a concretar las aprobaciones de todos los proyectos. El jefe de Gabinete, en su rol de coordinador, le pidió a su subordinado que exponga en qué estado se encuentran estas conversaciones para elevar un panorama claro sobre la situación en el parlamento.

En tanto, se espera que este viernes Adorni participe de un acto junto a Javier Milei, quien hará todo lo necesario para contener a su jefe de gabinete. En este sentido, el miércoles por la tarde el presidente confirmó que asistirá al Congreso el próximo 29 de abril, cuando el ex periodista deba dar su primer informe de gestión frente a la Cámara de Diputados. “No me lo pierdo, ahí estaré”, confirmó el líder libertario a través de sus redes sociales. Lo propio hizo su hermana y jefa política del ministro coordinador, quien volvió a utilizar su cuenta de X para reforzar su soporte. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, reza el posteo acompañado por una fotografía de ambos.

El plan del oficialismo de mostrar a un Manuel Adorni superactivo fue confeccionado este fin de semana por Santiago Caputo. El asesor presidencial entiende que la mejor manera de controlar un conflicto es enfrentándolo y por eso fue una de las figuras que motivó al jefe de gabinete a dar la cara en la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la Casa Rosada. La semana pasada, incluso, el propio ex vocero le solicitó personalmente al gurú libertario que encabezara el comité de crisis para asistirlo en el mayor escándalo que azotó al ex periodista desde su salto a la función pública.

En este marco, el lunes se concretó una reunión clave entre los equipos técnicos del asesor y el jefe de gabinete. Vía Zoom, el consultor Julián Hampton, ladero de Caputo, y Aimé “Meme” Vázquez, mano derecha de Adorni, pulieron los últimos detalles de la estrategia que sigue en marcha. Esa coordinación continuó el miércoles por la mañana en las oficinas que Adorni utiliza en Balcarce 50, donde se ultimaron aspectos de la conferencia. El gesto de unidad, aunque forzada, no deja de ser llamativo en medio de un contexto de disputa interna entre los bandos que responden a Karina Milei, por un lado, y a Caputo por el otro.

“Sería un error trabajar por separado ante una crisis de esta magnitud”, admitió una fuente al tanto de las gestiones del equipo interdisciplinario. En este sentido, desde el mismo círculo dejaron en claro que todo el oficialismo mantendrá su abroquelamiento en favor del jefe de gabinete, del que aseguran que “no debe dar explicaciones” ante la prensa. “Si Manu tiene algo que aclarar, lo hará delante de un juez si éste se lo pide”, insistieron desde la Rosada. La misma fuente dejó en claro que, al menos por ahora, habrá un alto al fuego entre las tribus que conviven en el oficialismo.

Pese a los intentos desesperados por dejar atrás el conflicto, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires organizaron para el próximo martes a las 10 de la mañana una clase pública frente al edificio en el que vive Adorni, que queda a la vuelta de la sede Puan.