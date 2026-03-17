El Gobierno buscará debatir la eliminación de las PASO y la aplicación de la Boleta Única Papel en todo el país El ministro del Interior, Diego Santilli, anunció que "seguramente en los próximos meses" se discutan ambas iniciativas en el Congreso, de cara a las elecciones que habrá en 2027. Por + Seguir en







Diego Santilli, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó este martes que el Gobierno analiza adelantar el debate para derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) junto a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

"Nos debemos en el Congreso una discusión electoral que seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa", señaló el funcionario de Casa Rosada durante su intervención en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

"Este debate va a estar en el Congreso, seguramente, en los próximos meses, y yo tomo, recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, con todo lo que tenemos ya adelante para que la ciudadanía y los ciudadanos se sientan en un proceso cómodo, ágil, como lo vivieron en octubre", agregó Santilli.

Sobre el uso de la Boleta Única, el ministro destacó la recepción positiva por parte de los votantes en experiencias previas. El funcionario señaló: "La implementación de la BUP vino para quedarse, donde la sociedad sintió que ir a votar, que ese deber cívico que tenemos de ir a votar se le facilitó el tema, fue mucho más simple y con procedimientos claros".

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, coincidió en la importancia de la planificación temprana. El magistrado afirmó que "había una demanda ciudadana que las autoridades políticas recogieron y transformaron en ley en el Congreso" y añadió: "Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Nosotros celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora".

Finalmente, el senador radical Maximiliano Abad calificó el uso de la BUP como "un cambio de paradigma que puso al ciudadano en el centro del sistema". Sin embargo, el legislador planteó reparos sobre la quita de las primarias al expresar: "Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías".