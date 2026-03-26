Manuel Adorni y Patricia Bullrich se reunieron para planificar "el Congreso más reformista de la historia"

En el intento del Gobierno por recuperar el control comunicacional, Manuel Adorni continuó con su agenda maratónica y se reunió este jueves con la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien respaldó al jefe de Gabinete y confirmó que se presentará, ante el Congreso Nacional, un nuevo paquete de leyes. "Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, escribió en su cuenta de X.
“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni", reafirmó Bullrich y le brindó su completo apoyo al funcionario en el primer cara a cara tras enfrentar la polémica por las irregularidades en los viajes a Nueva York y Punta del Este y el patrimonio del ex vocero. El encuentro entre ambos se dio en el marco de un intento de recomponer lazos en medio de las tensiones internas que el propio Adorni se encargó de desmentir en conferencia de prensa.
El paquete de leyes que se presentará en el Congreso incluirá un conjunto de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Entre ellas se destacan las modificaciones vinculadas a la propiedad privada, la actualización de la Ley de Glaciares, nuevas medidas para la protección del medioambiente y cambios en el régimen de explotación de los recursos naturales. Además, el proyecto contempla disposiciones orientadas a fomentar la inversión, garantizar la seguridad jurídica y establecer un marco regulatorio más flexible para el desarrollo productivo del país.
La reunión tuvo lugar en medio de fuertes entredichos internos. Trascendió que el video en el que se observa a Adorni caminando por una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este se habría filtrado desde su propio espacio político, señalando como responsable a Patricia Bullrich, tras dos años al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), organismo que aún depende del Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, desde otro sector se difundió que el autor de la filtración habría sido el asesor Santiago Caputo, quien habría decidido hacerlo al sentir que perdió influencia dentro del Ministerio de Justicia tras la salida de Sebastián Amerio, un dirigente muy cercano al consultor.
La agenda de Manuel Adorni
Tras terminar la reunión con Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete recibió al ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de los 62 jueces al Congreso de la Nación. A través de un posteo en redes sociales, Adorni mostró las fotos de las reuniones que tuvo para demostrar el apoyo del Gobierno y continuar con su gestión a pesar de la polémica.
Se espera que durante la tarde el jefe de Gabinete mantenga un encuentro con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 reciba al ministro del Interior, Diego Santilli, ambos ausentes en la foto previa a la conferencia de prensa que brindó el exlegislador. La agenda continuará cargada: este viernes tiene previstas reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.