Manuel Adorni y Patricia Bullrich se reunieron para planificar "el Congreso más reformista de la historia" La agenda del jefe de Gabinete comenzó este jueves con una intensa serie de reuniones en la Casa Rosada. En primer lugar, se reunió con la jefa del bloque de senadores de su espacio político. Luego mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques, y cerrará la jornada con una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. Por + Seguir en







Manuel Adorni junto a Patricia Bullrich reunidos esta mañana en Casa Rosada.

En el intento del Gobierno por recuperar el control comunicacional, Manuel Adorni continuó con su agenda maratónica y se reunió este jueves con la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien respaldó al jefe de Gabinete y confirmó que se presentará, ante el Congreso Nacional, un nuevo paquete de leyes. "Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, escribió en su cuenta de X.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni", reafirmó Bullrich y le brindó su completo apoyo al funcionario en el primer cara a cara tras enfrentar la polémica por las irregularidades en los viajes a Nueva York y Punta del Este y el patrimonio del ex vocero. El encuentro entre ambos se dio en el marco de un intento de recomponer lazos en medio de las tensiones internas que el propio Adorni se encargó de desmentir en conferencia de prensa.

Embed Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.



Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.



¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026 El paquete de leyes que se presentará en el Congreso incluirá un conjunto de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Entre ellas se destacan las modificaciones vinculadas a la propiedad privada, la actualización de la Ley de Glaciares, nuevas medidas para la protección del medioambiente y cambios en el régimen de explotación de los recursos naturales. Además, el proyecto contempla disposiciones orientadas a fomentar la inversión, garantizar la seguridad jurídica y establecer un marco regulatorio más flexible para el desarrollo productivo del país.

La reunión tuvo lugar en medio de fuertes entredichos internos. Trascendió que el video en el que se observa a Adorni caminando por una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este se habría filtrado desde su propio espacio político, señalando como responsable a Patricia Bullrich, tras dos años al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), organismo que aún depende del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, desde otro sector se difundió que el autor de la filtración habría sido el asesor Santiago Caputo, quien habría decidido hacerlo al sentir que perdió influencia dentro del Ministerio de Justicia tras la salida de Sebastián Amerio, un dirigente muy cercano al consultor.