Manuel Adorni habló sobre el escándalo del viaje de su esposa: "Intentaron con mentiras y fake news, pero no nos van a correr"

Tras la polémica por la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial de Presidencia, el jefe de Gabinete defendió al Gobierno luego de una Argentina Week "de intensísimo trabajo". El cierre del evento.

Manuel Adorni en la Argentina Week en Nueva York.

Con el presidente Javier Milei en Chile, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró la Argentina Week en Nueva York y se refirió a la polémica por la presencia de su esposa en la comitiva oficial que realizó el viaje a Estados Unidos. "Intentaron con mentiras y fake news, pero no nos van a correr", aseguró.

Revelan que Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

"No importa cuánto hayan querido empañar este evento, esta Argentina Week 2026 de intensísimo trabajo. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr de consolidar el proyecto de país que queremos", remarcó al final de su discurso.

En el resto de su discurso, el jefe de Gabinete se refirió al modelo económico que impulsa la gestión libertaria, al federalismo y pidió "prestar atención a la batalla cultural": "No se escondan, ayúdennos a dar la batalla cultural".

"La inversión en sectores de alta productividad no generá una desindustrialización, sino lo opuesto: la Argentina será capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a las necesidades y estándares de todo el hemisferio", afirmó el experiodista.

En relación a las provincias, Adorni destacó que "por primera vez en décadas" Argentina ofrece "federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio". Además, señaló que "competirán fiscalmente entre sí para atraer inversores".

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".

