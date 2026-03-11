La aclaración de Manuel Adorni sobre los gastos del viaje de su esposa a EEUU: "Corren por nuestra cuenta"

"Yo quería que venga y Presidencia la invitó", afirmó el jefe de Gabinete sobre la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial, que se trasladó a Nueva York por el Argentina Week. Advirtió, además, por fotos fake que circulan en redes sociales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , salió a aclarar nuevamente este miércoles la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó en el avión presidencial a los Estados Unidos para el evento Argentina Week en Nueva York. "Los gastos corren por nuestra cuenta" , señaló, luego de explicar que " yo quería que venga y presidencia la invitó" .

Adorni fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York

“No hay ninguna opinión . Yo quería que venga y Presidencia la invitó. Se terminó. Corren todos los gastos por nuestra cuenta. No hay nada más que aclarar, lo demás ya se dijo. Ojo con las fake, ojo con las fotos que están subiendo que no son reales. Ojo con todo el ruido que hay porque bueno, siempre hay agazapados esperando por donde entrar”, afirmó el funcionario en diálogo con El Cronista.

En el mismo sentido, en diálogo con Infobae, Adorni remarcó que "no hay nada malo ni nada que aclarar". " Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, sumó.

"Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos", agregó sobre el tema.

En medio de cuestionamientos de la oposición, el funcionario ya había defendido días atras la decisión y aseguró que la presencia de su pareja "no generó gastos adicionales para el Estado" pese a haber aprovechado el traslado, hospedaje, almuerzos y cenas de la comitiva oficial.

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítense las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".