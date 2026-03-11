El Banco Central hizo la segunda mayor compra del mes, pero las reservas perforaron los u$s46.000 millones La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 46ª jornada consecutiva y ya capitaliza u$s3.206 millones en el año: alcanzó el 32% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026. Por + Seguir en







La autoridad monetaria hilvanó su 46ª jornada consecutiva de compra.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria bajaron u$s272 millones, debido a la variación de la cotización de activos como el oro y commodities. Este miércoles, adquirió divisas por u$s86 millones en su 46ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.206 millones en el año, de los cuales u$s494 millones corresponden a marzo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s45.771 millones. La adquisición de este miércoles, la segunda más alta del mes, llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s3.000 millones, alcanzando el 32% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.