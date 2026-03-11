Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe"

El jefe de Gabinete confirmó que Bettina Angeletti, quien no forma parte del Gobierno, viajó junto a la comitiva en la aeronave oficial durante la gira de Javier Milei al país norteamericano.

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme a Estados Unidos"

En medio de la crisis económica y del brutal ajuste del Gobierno en distintas áreas del Estado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei. En medio de cuestionamientos de la oposición, el funcionario defendió la decisión y aseguró que la presencia de su pareja "no generó gastos adicionales para el Estado" pese a haber aprovechado el traslado, hospedaje, almuerzos y cenas de la comitiva oficial.

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe” , señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

La presencia de Angeletti en la comitiva oficial generó un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Esteban Paulón . El proyecto solicita precisiones sobre el viaje y reclama conocer quién financió el traslado.

“MÁS CASTA QUE ADORNI NO HAY” El comentario de @pabloduggan tras la justificación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni de viajar en el avión Presidencial junto a su esposa. #SiempreNoticiasR10 pic.twitter.com/rLRxzSN0HX

Entre otros puntos, se pidió una copia del manifiesto del vuelo oficial y detalles sobre si la esposa del jefe de Gabinete fue incluida formalmente en la delegación, qué rol cumplió durante el viaje y si se evaluaron posibles conflictos de interés.

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas y y trabaja como coach ontológica y consultora en desarrollo organizacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2031693441906753830&partner=&hide_thread=false Adorni dice que viajó a Nueva York a “deslomarse” y por eso quiso que su esposa lo acompañe en el Tango 01 (con la nuestra).



Qué lejos quedó su discurso anticasta... cuando gobiernan, hacen lo mismo o peor. pic.twitter.com/CDVLcJ9WCu — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 11, 2026

El día que Adorni se quejó del viaje de Alberto y Fabiola a Estados Unidos

La polémica también reactivó antiguos mensajes del propio Adorni en redes sociales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el actual jefe de Gabinete había cuestionado que la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, viajara junto a la delegación oficial.

En uno de esos posteos señalaba: “Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay cuatro millones de indigentes, el Presidente viajó a Estados Unidos con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez”.