11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe"

El jefe de Gabinete confirmó que Bettina Angeletti, quien no forma parte del Gobierno, viajó junto a la comitiva en la aeronave oficial durante la gira de Javier Milei al país norteamericano.

Por
Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo a deslomarme a Estados Unidos

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme a Estados Unidos"

En medio de la crisis económica y del brutal ajuste del Gobierno en distintas áreas del Estado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei. En medio de cuestionamientos de la oposición, el funcionario defendió la decisión y aseguró que la presencia de su pareja "no generó gastos adicionales para el Estado" pese a haber aprovechado el traslado, hospedaje, almuerzos y cenas de la comitiva oficial.

Irán conformaba el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
Te puede interesar:

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026: "Ninguna posibilidad"

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/2031731777174151199&partner=&hide_thread=false

Pedido de informes en Diputados

La presencia de Angeletti en la comitiva oficial generó un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Esteban Paulón. El proyecto solicita precisiones sobre el viaje y reclama conocer quién financió el traslado.

Entre otros puntos, se pidió una copia del manifiesto del vuelo oficial y detalles sobre si la esposa del jefe de Gabinete fue incluida formalmente en la delegación, qué rol cumplió durante el viaje y si se evaluaron posibles conflictos de interés.

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas y y trabaja como coach ontológica y consultora en desarrollo organizacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2031693441906753830&partner=&hide_thread=false

El día que Adorni se quejó del viaje de Alberto y Fabiola a Estados Unidos

La polémica también reactivó antiguos mensajes del propio Adorni en redes sociales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el actual jefe de Gabinete había cuestionado que la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, viajara junto a la delegación oficial.

En uno de esos posteos señalaba: “Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay cuatro millones de indigentes, el Presidente viajó a Estados Unidos con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Alarma en la Casa Blanca: un auto violó el perímetro y se estrelló contra la reja

Infanitno se ruenió con Trump en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Mundial 2026: Trump aseguró que Irán será "bienvenido" en Estados Unidos

Salesforce invertiá en innovación y tecnología en el país. 

El Gobierno firmó un acuerdo con Salesforce para implementar Inteligencia Artificial en el Estado

La actriz llevó tranquilidad a los seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas.

Cuál es el verdadero estado de salud de Eva de Dominici tras su operación

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

La Policía de Toronto custodia el consulado estadounidense tras el ataque a tiros. 

El consulado de Estados Unidos en Toronto fue atacado a tiros, en medio de la tensión internacional

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

Hace 5 minutos
La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando

Hace 6 minutos
El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

Hace 8 minutos
Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 10 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 15 minutos