La UIA consideró "injustas e infundadas" las acusaciones de Javier Milei: "No existe ninguna denuncia ni delito"

Los industriales pidieron "diálogo, respeto y cooperación" entre los sectores público y privado tras las acusaciones de "prebendarios" y "extorsión" del Presidente.

Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró que las acusaciones del presidente Javier Milei contra "empresarios prebendarios" son "injustas e infundadas" y remarcó que "no existe ninguna denuncia ni delito" contra los sectores criticados por el Presidente en la Argentina Week en Estados Unidos.

Adorni y su esposa.
Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

"Los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país", le advirtió la UIA a Milei en un comunicado y pidió "diálogo, respeto y cooperación" entre los sectores público y privado.

El organismo encabezado por Martín Rappallini reiteró su "vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos".

Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. "Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Desde que se aplicó este modelo en Argentina pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela", sostuvo.

En la misma línea, el Presidente también defendió la eliminación de barreras comerciales. Como ejemplo, mencionó el caso de la industria del neumático e hizo referencia a que Madanes Quintanilla amenazó con despidos si se eliminaban los mecanismos de protección. "Dicho empresario extorsionó al Gobierno con que si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle", contó en relación a los despidos en Fate.

Frente a ese escenario, reiteró su postura a favor de la apertura. "Si ustedes abren ahora van a poder comprar más barato. Es cierto que ese sector va a desaparecer e ir a pérdida si no se reconvierte", señaló.

El comunicado completo de la UIA tras los dichos de Javier Milei en Estados Unidos

