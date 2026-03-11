La UIA consideró "injustas e infundadas" las acusaciones de Javier Milei: "No existe ninguna denuncia ni delito" Los industriales pidieron "diálogo, respeto y cooperación" entre los sectores público y privado tras las acusaciones de "prebendarios" y "extorsión" del Presidente. Por + Seguir en







Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró que las acusaciones del presidente Javier Milei contra "empresarios prebendarios" son "injustas e infundadas" y remarcó que "no existe ninguna denuncia ni delito" contra los sectores criticados por el Presidente en la Argentina Week en Estados Unidos.

"Los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país", le advirtió la UIA a Milei en un comunicado y pidió "diálogo, respeto y cooperación" entre los sectores público y privado.

El organismo encabezado por Martín Rappallini reiteró su "vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos".

Qué dijo Javier Milei en contra del dueño de Fate y los "empresarios prebendarios" El mandatario aseguró este martes que en las últimas semanas mantuvo “confrontaciones abiertas” con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de cuestionar al sector textil. “Son empresarios prebendarios”, sentenció en el evento destinado a conseguir inversiones para el país.

Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. "Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Desde que se aplicó este modelo en Argentina pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela", sostuvo.

En la misma línea, el Presidente también defendió la eliminación de barreras comerciales. Como ejemplo, mencionó el caso de la industria del neumático e hizo referencia a que Madanes Quintanilla amenazó con despidos si se eliminaban los mecanismos de protección. "Dicho empresario extorsionó al Gobierno con que si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle", contó en relación a los despidos en Fate. Frente a ese escenario, reiteró su postura a favor de la apertura. "Si ustedes abren ahora van a poder comprar más barato. Es cierto que ese sector va a desaparecer e ir a pérdida si no se reconvierte", señaló.