Efectos de la crisis: Mar del Plata tuvo su peor temporada de verano desde la pandemia

El turismo tuvo una caída interanual del 3,7%.

El turismo en la ciudad de Mar del Plata experimentó una caída interanual del 3,7% durante la última temporada. Estos números transforman a este ciclo en el peor verano para la actividad desde la pandemia de Covid-19.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) contabilizó 3.141.427 arribos entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Esta cifra representa un claro retroceso frente a los 3.263.727 visitantes del período estival anterior, con una ocupación promedio global del 50,7%.

El desglose mensual evidencia una baja constante en la afluencia de público. Enero lideró las pérdidas con un descenso del 7,1%, diciembre anotó una merma del 2,1% y febrero limitó su caída al 0,7% gracias a la tracción de los feriados de Carnaval.

Las estadísticas oficiales confirman un escenario inédito en el último lustro para el sector. Para encontrar registros inferiores en materia de visitantes es necesario remontarse al verano 2020/2021, una etapa atravesada por las restricciones, con un total de 2.231.660 arribos.

Al repasar las opciones de alojamiento, la vivienda propia acaparó la mayoría de las preferencias con un 41,3%. Detrás se ubicaron las casas o departamentos de alquiler con un 32,6%, mientras la hotelería tradicional captó un 25,9%.

En cuanto a los medios de transporte, el vehículo particular resultó la alternativa favorita del 81,4% de los viajeros. El ómnibus quedó en segundo lugar con un 13,8%, el ferrocarril trasladó al 3,4% y el avión apenas alcanzó un 1,5% de los traslados.