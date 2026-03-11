11 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y PNC, este jueves 12 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 12 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo; asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Pensiones no contributivas.

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.
Pensiones de ANSES: estos son los requisitos para acceder a las prestaciones

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este jueves 12 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 2, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 12 de marzo con DNI terminado en 2.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves 12 de marzo con los documentos terminados en 2.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 6 y 7 cobrarán este jueves 12 de marzo por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.

