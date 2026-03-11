Horóscopo de hoy, jueves 12 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

(21 de abril al 21 de mayo)

Magnetismo para seducir y ser seducido. Preste mucha atención a las noticias de economía. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día agradable con los amigos y la pareja. Los astros le favorecen en los negocios. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Momento excelente para invertir en arte. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.