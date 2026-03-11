11 de marzo de 2026 Inicio
Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que viajó en el avión presidencial

La esposa del funcionario viajó junto a la comitiva presidencial a la Argentina Week en Nueva York. El Jefe de Gabinete justificó su presencia: "Yo vengo una semana a deslomarme... es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá".

Adorni y su esposa.

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni se encuentra en el centro de la polémica después de que trascendió que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei a los Estados Unidos.

Martín Rappallini, presidente de la UIA.
La UIA consideró "injustas e infundadas" las acusaciones de Milei: "No existe ninguna denuncia ni delito"

Esta situación revivó críticas del funcionario hacia el expresidente Alberto Fernández, durante su mandato presidencial en 2022. "Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin", posteó en su momento.

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26 (1)
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024.

En medio de un panorama de ajuste del Gobierno en distintas áreas del Estado y la crisis económica, Bettina Angeletti, que no es funcionaria ni parte de la comitiva oficial que acompaña al Presidente en sus viajes al exterior, se subió al avión. La mujer es Licenciada en Administración de Empresas y Coach ontológico profesional, y fundadora de "Más Be", una consultora de empresas creada en julio de 2024.

En sus redes sociales comparte postales junto a su familia: Manuel Adorni y sus dos hijos, además de mensajes positivos y frases motivadoras sobre autenticidad, resiliencia, éxito y aprendizaje. En su Linkedin se define con "una sólida formación en Administración de Empresas y más de 15 años de experiencia el sector corporativo".

Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial

En medio de la crisis económica y del brutal ajuste del Gobierno en distintas áreas del Estado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei. En medio de cuestionamientos de la oposición, el funcionario defendió la decisión y aseguró que la presencia de su pareja "no generó gastos adicionales para el Estado" pese a haber aprovechado el traslado, hospedaje, almuerzos y cenas de la comitiva oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/2031731777174151199?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031731777174151199%7Ctwgr%5E331e4ead78f4dfac45a851ef5cbac9a3dca54298%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fadorni-justifico-el-viaje-su-esposa-eeuu-el-avion-presidencial-vengo-deslomarme-y-queria-que-me-acompane-n231980&partner=&hide_thread=false

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

