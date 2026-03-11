El Gobierno se abroquela en favor de Manuel Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

En la Casa Rosada justificaron los dichos del jefe de gabinete y negaron sanciones internas contra el funcionario. Sospechas por el silencio de Las Fuerzas del Cielo frente a la avanzada digital contra el ex vocero.

El escándalo mediático que generó el viaje de la esposa de Manuel Adorni , Bettina Angeletti , junto a la comitiva presidencial a Nueva York fue minimizado dentro del gobierno nacional. Luego de las justificaciones públicas que brindó el martes por la noche el jefe de gabinete, en las que juró “deslomarse” en su trabajo, en el oficialismo decidieron abroquelarse detrás de su figura y ensayaron una defensa improvisada en favor del funcionario que continúa en Estados Unidos por la Argentina Week.

“Ser jefe de gabinete es un trabajo. Por supuesto que no es lo mismo que hombrear bolsas en el puerto, pero sin dudas está trabajando” , dijo ante C5N un funcionario con acceso al despacho presidencial en referencia a las justificaciones que brindó el ex vocero sobre la compañía de su “compañera” en la comitiva presidencial. Para la misma fuente, los dichos de Adorni fueron malinterpretados con la mera intención de “rayar” la figura del titular del gabinete y confirmó que no tienen impacto dentro del gobierno. “Nadie tomó a mal lo que dijo. Fue sólo una expresión, no va a tener consecuencias”, insistieron.

Si bien desde la Casa Rosada recalcaron que el jefe de gabinete no tendrá ninguna sanción interna, hasta el momento del cierre de esta nota, ningún funcionario se expidió en público sobre la situación , circunstancia poco habitual dentro de un gobierno que tiene montado un importante protocolo de crisis ante este tipo de circunstancias. A diferencia de otras oportunidades, Javier Milei tampoco se pronunció en sus redes. Sólo se limitó a retuitear una publicación del secretario de prensa, Javier Lanari , en la que se ve al jefe de gabinete reunido con los diez gobernadores que se sumaron al evento en la gran manzana.

Si bien el silencio stampa fue una cuestión de Estado, en más de una terminal llamó la atención el silencio en el espectro digital por parte de la guardia pretoriana tuitera del líder libertario. Ninguno de los tuiteros que forman parte de Las Fuerzas del Cielo , la orga que tiene a S antiago Caputo como líder político, se pronunció sobre el hecho. Un mutismo llamativo en un sector que hace de la guerra digital un modo de ejercicio político y que no hace más que colaborar con las versiones sobre la expansión de la interna encarnizada que el asesor mantiene con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , y sus laderos.

Con esto en mente, desde el Salón Martín Fierro, donde el asesor presidencial tiene su base de operaciones en el primer piso de Balcarce 50, hicieron saber que posiblemente Caputo utilice sus redes oficiales para pronunciarse sobre el tema. “Adorni-Caputo 2031” y “Espalda con espalda con Manu” fueron alguno de los tuits que salieron del brainstorming que montaron dentro del caputismo. La publicación, por ahora, sigue sin aparecer.

Parte de la defensa oficial que montó el gobierno estuvo la comunicación de la abultada agenda que el jefe de gabinete mantuvo esta mañana en Nueva York. En dos horas, en el grupo de difusión oficial de la actividad del presidente se publicaron las cuatro actividades que encabezó Manuel Adorni, que incluyó reuniones con gobernadores, un desayuno de trabajo con empresarios interesados en invertir en el país y una bilateral exclusiva con Alberto Weretilneck.

La noticia sobre el viaje de la esposa del jefe de gabinete se dio a conocer a última hora del domingo luego de la viralización de la foto de la pareja durante la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente del movimiento Lubavitch. Más de 24 horas después, Adorni justificó la participación de su esposa en el viaje advirtiendo que la misma fue una invitación del presidente. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó el ex vocero.

“Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, insistió obviando la firma del Decreto 712/2024, publicado en agosto del 2024. En su artículo 4, la normativa sobre el uso de las aeronaves públicas advierte que las mismas “podrán ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público.”

El viaje de la esposa de Adorni generó una ola de reacciones en la oposición, que utilizó las redes para dejar asentada su postura sobre el hecho. Esta mañana, en tanto, el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, presentó un pedido de interpelación al jefe de gabinete para que justifique oficialmente los motivos del viaje y, eventualmente, el cuerpo analice si avanza o no con una moción de censura, que podría dejar afuera del gabinete al ex vocero.

En la misma línea, el diputado nacional, Esteban Paulón del Partido Socialista, presentó un pedido de informe “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”. Según ella misma tiene expuesto en sus redes, Angeletti es “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en +Be, consultora fundada por ella misma dedicada al “bienestar organizacional, la capacitación y el desarrollo” de “organizaciones conscientes”.