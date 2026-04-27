27 de abril de 2026 Inicio
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Manuel Adorni al Congreso: la oposición se organiza para evitar el "show" en el recinto

El jefe de Gabinete se presentará este miércoles en Diputados en medio de cuestionamientos judiciales y con una oposición que coordina intervenciones para evitar provocaciones y sostener la sesión. En una señal de fuerte respaldo político, Javier Milei estará presente en el recinto junto a su gabinete.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
Manuel Adorni se presentará en Diputados este miércoles. 

Manuel Adorni se presentará en Diputados este miércoles. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles desde las 10:30 en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en un contexto atravesado por cuestionamientos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, y con una oposición que ya define una estrategia común: evitar provocaciones y sostener la sesión.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica.
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Adorni arribará al Congreso media hora antes del inicio. Según confiaron fuentes parlamentarias a C5N, este lunes mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para ajustar detalles logísticos, operativos y de la dinámica dentro del recinto.

Martín Menem y Manuel Adorni

Estrategia opositora: sostener la sesión y evitar provocaciones

En distintos espacios opositores se repite una consigna: “no hay que dejar que hagan un show”. La intención es llevar adelante una sesión ordenada, minimizar tensiones y evitar episodios que puedan ser utilizados políticamente por el oficialismo. El antecedente de Guillermo Francosquien se retiró del recinto tras ser acusado de “mentiroso” por una senadora fueguina— alimenta las precauciones.

“Hay que desmontar cualquier tipo de show, vulgaridad o violencia que pueda llegar a pretender La Libertad Avanza”, sostuvo el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) en una entrevista. “No hay que prenderse a las provocaciones”, agregó.

En las últimas horas se sucedieron reuniones entre diputados de distintos bloques y continuarán los encuentros internos para terminar de delinear la estrategia. Según pudo saber este medio, uno de los puntos centrales es coordinar intervenciones para garantizar que la sesión dure hasta el final y todos los bloques puedan preguntar.

Un legislador opositor explicó que el objetivo es claro: “Si Adorni se va, que sea porque no pudo responder preguntas y no por un exabrupto”.

A diferencia de una interpelación, el informe de gestión no permite repreguntas. Por eso, la oposición definió una táctica: retomar en intervenciones posteriores aquellas preguntas que el jefe de Gabinete evite responder.

También se avanzó en la distribución de temas entre bloques para cubrir un amplio abanico de cuestiones. No solo se abordará la situación patrimonial de Adorni, sino también otros ejes sensibles como $LIBRA, ANDIS, PAMI, obra pública e incumplimientos de leyes por parte del Poder Ejecutivo.

Un diputado del peronismo fue más crítico: “No tengo ninguna expectativa. Va a venir a hacer su show, no va a responder nada, y van a intentar provocar para retomar su estrategia de polarización”.

Dinámica de la sesión y rol de los bloques

El esquema de la sesión también condiciona la estrategia. Tras la presentación inicial del Jefe de Gabinete, que durará aproximadamente una hora, las intervenciones de los diputados se organizan por tandas y los primeros en preguntar son los bloques más pequeños. Luego los bloques intermedios y sobre el final, le tocará el turno a Unión por la Patria -que, por representación numérica será quien tenga más tiempo-. Entre tanda y tanda responderá el jefe de Gabinete y sobre el final hará un cierre La Libertad Avanza.

Respecto de la primera tanda de preguntas, en la oposición admiten una preocupación: la falta de coordinación con monobloques y espacios minoritarios. Temen que intervenciones desordenadas o subidas de tono puedan generar reacciones del jefe de Gabinete que pongan en riesgo la continuidad de la sesión. Por este motivo, otro de los pasos a seguir en las próximas horas es extender las conversaciones con los bloques menos numerosos.

Javier Milei - AmCham

Milei en el recinto y posible presencia militante

La presentación de Adorni tendrá un condimento inédito: por primera vez, un Presidente asistirá a un informe de gestión en el Congreso. Javier Milei estará presente junto a Karina Milei y la totalidad del gabinete, en una señal de respaldo total.

Para Ferraro, esto forma parte de una estrategia política: “Es parte del show que quiere montar La Libertad Avanza y Milei comete un error gravísimo al atarse a un salvavidas de plomo como Adorni”.

En paralelo, también circulan versiones sobre una posible presencia de militancia en los palcos, lo que suma un factor adicional de tensión la sesión. Por este motivo, el diputado Esteban Paulón le presentó una nota a Martín Menem solicitando que “adopte las medidas necesarias para asegurar que acceso a los palcos se adecúe estrictamente a las condiciones que garanticen un clima de respeto, orden y normalidad institucional”.

El antecedente de la última Asamblea Legislativa que se volvió un escenario de gritos e insultos desde los palcos de Diputados genera suspicacias en los opositores. Hasta el momento, cerca de Menem indican que aún no saben si finalmente habrá presencia militante este miércoles.

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